Paola Lungarotti: Incontri con i Cittadini di Bastia Umbra

La coalizione dei partiti di centro destra e liste civiche, unita per sostenere la candidatura di Paola Lungarotti come Sindaco di Bastia Umbra, ha programmato una serie di incontri con i cittadini per presentare la propria visione per il futuro della città. Il primo appuntamento è fissato per il 15 aprile 2024 alle ore 21:00 presso il Centro San Michele, adiacente al Cinema Esperia in Via Roma.

Questi incontri offriranno l’opportunità per un dialogo aperto e costruttivo, durante il quale verranno forniti aggiornamenti sulle attività in corso e sui progetti futuri. I partecipanti avranno l’opportunità di visionare una galleria fotografica della futura Bastia Umbra, con particolare attenzione ai progetti di rigenerazione urbana, come la ristrutturazione di Piazza Mazzini e di Via Roma, e il completamento del Parco Acquatico Eden Rock 2.0.

Le successive date degli incontri sono le seguenti:

17 aprile: Costano – Centro sociale, ore 21:00

La coalizione, composta da “Fratelli d’Italia”, “Forza Italia”, “Lega”, “Noi Moderati”, “Paola Lungarotti Sindaco”, “Civitas” e “Blu, Bella e Libera Umbria”, invita tutti i cittadini interessati a partecipare e contribuire al dibattito sul futuro di Bastia Umbra.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Comitato Elettorale per Paola Lungarotti Sindaco tramite email: staff@paolalungarottisindaco.it.

Questi incontri rappresentano un’importante occasione per i cittadini di Bastia Umbra di esprimere le proprie opinioni e contribuire alla costruzione di una città migliore per tutti.