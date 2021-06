Giunta Lungarotti: passata da 13 a 11 nomine in vigore sino a fine anno

Giunta Lungarotti: passata da 13 a 11 settori. Nomine in vigore sino a fine anno

La giunta Lungarotti ha operato una riorganizzazione dell’assetto lavorativo del Comune. Nello specifico è stato deciso che i settori passeranno dagli attuali 13 a 11. Una scelta basata su un criterio preciso: “Abbiamo tenuto conto delle affinità e delle interrelazioni e con una spinta di innovazione e valorizzazione delle nuove sfide che ci aspettano tra le quali l’accesso ai fondi comunitari e non, la digitalizzazione”. Si tratta, come spiegano dal Comune, di una prima fase di efficientamento nonché una più equilibrata ed omogenea distribuzione delle competenze. Con scadenza al 31 dicembre 2021 – fa sapere la Giunta comunale sono state conferite tutta una serie di posizioni organizzative. Per il Settore informatizzazione e comunicazione: Paola Sorci; per il Settore cultura, turismo, sport e tempo libero fondi dell’Unione europea: Lorella Capezzali; per il Settore tributi ed altre entrate: Sergio Cavallucci; per il Settore polizia municipale: Carla Menghella; per il Settore farmacie comunali: Roberta Gabrielli; per il Settore economico finanziario: Luigi Mencarelli; per il Settore edilizia, urbanistica, suape: Debora Berti; per il Settore lavori pubblici: Clara Sforna; per il Settore personale, organizzazione controllo di gestione: Daniela Raichini; per il Settore affari generali, demografico, statistico: Maria Rita Cristofani. Infine, per il Settore servizi alla persona e politiche scolastiche è stata nominata Giuseppa Anatra. (FP)