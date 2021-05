Nomina responsabili di settore del comune di Bastia Umbra

Tra le linee di mandato di questa Amministrazione, nel rispetto del principio generale di efficienza, efficacia ed economicità è stata operata una riorganizzazione dei settori passando da 13 a 11 tenendo conto delle affinità e delle interrelazioni e con una spinta di innovazione e valorizzazione delle nuove sfide che ci aspettano tra le quali l’accesso ai fondi comunitari e non, la digitalizzazione. Per tutto l’impegno e la riflessione che ha comportato da più di un anno a questa parte si tratta di una prima fase di efficientamento nonché una più equilibrata ed omogenea distribuzione delle competenze. Alla riorganizzazione in 11 settori si lega la nomina delle nuove posizioni organizzative, cioè dipendenti dell’amministrazione che in base alle prerogative previste dalla normativa vigente possono assumere incarico a termine di “elevata responsabilità di prodotto e di risultato, con funzioni di direzione, di unità organizzati di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa”.

Acquisite e valutate le candidature e i settori richiesti, con l’obiettivo di far crescere e valorizzare le professionalità interne presenti anche attraverso la “rotazione degli incarichi” , ampliando conseguentemente il quadro generale delle competenze e delle capacità amministrative, con scadenza al 31 dicembre 2021 sono state conferite le seguenti Posizioni Organizzative:

SETTORE INFORMATIZZAZIONE E COMUNICAZIONE : SORCI PAOLA

SETTORE CULTURA, TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO FONDI UE: CAPEZZALI LORELLA

SETTORE TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE: CAVALLUCCI SERGIO

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE: MENGHELLA CARLA

SETTORE FARMACIE COMUNALI: GABRIELLI ROBERTA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO: MENCARELLI LUIGI

SETTORE EDILIZIA, URBANISTICA, SUAPE: BERTI DEBORA

SETTORE LAVORI PUBBLICI: SFORNA CLARA

SETTORE PERSONALE ORGANIZZAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE: RAICHINI DANIELA

SETTORE AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICO, STATISTICO: CRSITOFANI MARIA RITA

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E POLITICHE SCOLASTICHE: ANATRA GIUSEPPA