Bastia bee urban – nasce l’oasi per la biodiversità di Bastia in una giornata di festa per grandi e piccini

Ieri pomeriggio, 7 Giugno 2025, è stata ufficialmente inaugurata l’Oasi per la Biodiversità di Bastia Umbra realizzata nell’ambito del Progetto BBU – Bastia Bee Urban, promosso dal Comune di Bastia Umbra in collaborazione con vari partner locali e finanziato da Fondazione Perugia attraverso il Bando “+Api – Oasi Fiorite per la Biodiversità 2025”. L’Oasi, situata nel cuore dell’area verde di Via Calabria, si configura come uno spazio rigenerato che fungerà da rifugio e nutrimento per le api e per tutti gli altri insetti impollinatori, offrendo allo stesso tempo un luogo di educazione, incontro e scoperta della natura per l’intera Città, in uno spazio di circa 200mq ricco di infiorescenze e piante differenti per favorire la biodiversità in ambito urbano.

Il Progetto condiviso che ha portato alla realizzazione dell’area è frutto di un grande lavoro sinergico degli Uffici Comunali insieme ai tanti partner locali: cooperative, associazioni, realtà produttive e culturali, che hanno voluto dare il proprio contributo per la promozione della biodiversità, tra cui figura la Cooperativa Sociale ASAD, il Monastero delle Monache Benedettine di Bastia Umbra, la Confcommercio Bastia Umbra, Riambientiamoci e il Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno. Un prezioso contributo sul fronte educativo ci è stato offerto dal Reparto Carabinieri per la Biodiversità d’Assisi e dalla Cooperativa Fare attraverso le attività didattiche curate dall’Apicoltore Achille D’Aloe che hanno permesso ai tanti bambini presenti ieri di conoscere più da vicino come si produce il miele, oltre a tante curiosità sugli insetti impollinatori.

A rendere ancor più speciale la giornata inaugurale sono state le attività organizzate dalla Biblioteca Comunale di Bastia Umbra e dalla Ludoteca “G. Rodari” che hanno proposto giochi, letture e attività educative ai bambini, insieme ad una merenda a base di miele a cura della Pro Loco Bastia Umbra. Un percorso di attenzione nei confronti della natura e della biodiversità che non si esaurisce in una giornata come quella di ieri, ma deve essere custodito e portato avanti nel tempo.

A questo proposito, grazie al prezioso contributo di Coop Centro Italia – Sezione Francigena, altro partner del progetto, a Settembre verrà installato un Bee Hotel e curato un percorso didattico-divulgativo nelle scuole del territorio. Un ringraziamento speciale a tutti i presenti venuti a condividere una giornata di divertimento ricca di valore formativo ed educativo che rappresenta un piccolo grande passo per una Bastia più attenta alla natura, alla tutela della biodiversità e alla cura del verde urbano.