Fototrappole attive contro rifiuti, stretta sui controlli

Nuove verifiche ambientali rafforzano il sistema a Bastia Umbra

Le fototrappole installate sul territorio comunale sono ora pienamente operative e utilizzabili per l’emissione di sanzioni nei confronti di chi abbandona rifiuti in modo illecito. Il Comune di Bastia Umbra conferma che ogni episodio registrato dai dispositivi sarà oggetto di accertamento, con l’applicazione delle misure previste dalla normativa vigente. La legge n. 147/2025 stabilisce infatti sanzioni comprese tra 1.000 e 3.000 euro per chi lascia rifiuti accanto ai contenitori stradali, riconoscendo alle immagini di videosorveglianza valore probatorio anche senza contestazione immediata.

Prime rilevazioni e attività di accertamento

Le prime settimane di utilizzo hanno già evidenziato la piena efficacia del sistema, con oltre dieci episodi di abbandono illecito individuati e ora al vaglio degli uffici competenti. Le immagini raccolte, chiare e dettagliate, consentono di ricostruire con precisione le condotte scorrette e di procedere con gli atti sanzionatori. L’obiettivo dichiarato dell’Amministrazione non è generare entrate, poiché i proventi delle sanzioni confluiranno alla Provincia, ma contrastare un fenomeno che incide sul decoro urbano e sulla qualità dell’ambiente.

Un sistema di controllo articolato su più livelli

Il Comune sottolinea che la strategia contro l’abbandono dei rifiuti non si limita alle fototrappole. Il piano di monitoraggio ambientale si sviluppa attraverso più strumenti coordinati:

Dispositivi attivi H24 nelle aree più esposte, con acquisizione di immagini utilizzabili nei procedimenti amministrativi.

nelle aree più esposte, con acquisizione di immagini utilizzabili nei procedimenti amministrativi. Telecamere in installazione presso tutte le ecoisole , per prevenire comportamenti scorretti nelle loro adiacenze.

, per prevenire comportamenti scorretti nelle loro adiacenze. Vigilanza sui sacchetti abbandonati , con analisi del contenuto per risalire ai responsabili.

, con analisi del contenuto per risalire ai responsabili. Controlli nei condomini, per verificare il corretto conferimento dei rifiuti nelle aree comuni.

Questa rete integrata consente un’azione costante e capillare, capace di individuare rapidamente le violazioni e di scoraggiare comportamenti incivili.

Un richiamo alla responsabilità collettiva

L’Amministrazione invita i cittadini a rispettare le regole di conferimento e a collaborare per mantenere pulito il territorio. L’abbandono indiscriminato dei rifiuti, oltre a rappresentare un gesto di inciviltà, comporta conseguenze economiche rilevanti per chi lo commette e un danno per l’intera comunità. La presenza delle fototrappole e dei nuovi sistemi di controllo mira a tutelare l’ambiente, migliorare la vivibilità urbana e rafforzare il senso di responsabilità condivisa.

Il Comune ribadisce che la lotta all’abbandono dei rifiuti è una priorità e che il potenziamento degli strumenti di vigilanza rappresenta un passo decisivo verso una gestione più ordinata e rispettosa del territorio.