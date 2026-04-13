Ciclismo, Ivan Rossi vola ai Mondiali dopo l’Istria Gran Fondo

L’atleta di Bastia Umbra conquista la qualificazione in Giappone

Istria, 13- 04-2026 – Il movimento sportivo regionale celebra un traguardo di immenso prestigio grazie all’impresa di Ivan Rossi, portacolori del Velo Club Assisi Bastia. Durante l’ultimo fine settimana, il corridore bastiolo ha dominato la scena alla “Istria Gran Fondo”, competizione di rilievo internazionale inserita ufficialmente nel calendario dell’Unione Ciclistica Internazionale (UCI). La gara, svoltasi in territorio croato, rappresentava un passaggio obbligato per ottenere il pass per i prossimi UCI World Championships. Grazie a una condotta tattica impeccabile, Rossi ha strappato ufficialmente il biglietto per Niseko, in Giappone, dove si contenderanno le maglie iridate della categoria amatoriale. L’atleta umbro è stato l’unico rappresentante della regione a presentarsi ai nastri di partenza, affrontando una concorrenza agguerrita proveniente da ogni angolo d’Europa.

Il tracciato della manifestazione, con il suo nucleo operativo fissato nei pressi di Umago, si è rivelato un banco di prova durissimo per i partecipanti. I ciclisti hanno dovuto coprire una distanza superiore ai 110 chilometri, caratterizzata da un dislivello positivo di ben 1.800 metri. Nonostante le pendenze severe e il ritmo forsennato imposto dal gruppo, Rossi ha saputo gestire le energie con estrema lucidità. Ha mantenuto una velocità media di 34 km/h per l’intera durata della corsa, una prestazione che sottolinea non solo la qualità del suo allenamento ma anche una tenuta mentale non comune in contesti così selettivi. Questo risultato cronometrico gli ha permesso di rientrare nei criteri rigidi di qualificazione stabiliti dall’Organizzazione Mondiale del Ciclismo, garantendogli la partecipazione alla rassegna mondiale nel Paese del Sol Levante.

La notizia del successo ottenuto in terra istriana è stata accolta con grande entusiasmo dai vertici del Velo Club Assisi Bastia. La società ha espresso profonda gratitudine e soddisfazione per il modo in cui Ivan Rossi ha onorato la maglia dell’associazione in una griglia di partenza così prestigiosa. Vedere i colori di un club umbro primeggiare a livello internazionale è motivo di vanto per l’intero sport locale. Oltre al dato tecnico, la dirigenza ha voluto evidenziare il valore umano e la dedizione dell’atleta, capace di portare il nome della propria terra al cospetto dei migliori interpreti continentali della disciplina. Questa partecipazione riuscita conferma la vitalità del ciclismo territoriale e la capacità di formare atleti pronti per le sfide globali.

Con la qualificazione ormai archiviata con successo, la stagione di Rossi entra ora in una fase di pianificazione mirata all’appuntamento nipponico. I campionati mondiali di Niseko rappresentano l’apice per ogni appassionato di gran fondo, un evento dove il livello tecnico raggiunge vette altissime. L’atleta bastiolo inizierà a breve un programma specifico per affinare ulteriormente la condizione, consapevole che il percorso giapponese richiederà un adattamento a condizioni climatiche e altimetriche differenti. Pertanto, l’impresa compiuta a Umago non è solo un punto d’arrivo, ma il trampolino di lancio per un’avventura che promette di scrivere una pagina indelebile nella storia dello sport umbro. La determinazione mostrata in Istria lascia presagire che Rossi sarà un avversario temibile anche sui palcoscenici del Sol Levante, come riporta il comunicato di Rosita Brufani.