Corso italiano L2 attestati consegnati a Bastia Umbra

Cerimonia a Bastia Umbra tra inclusione e formazione civica
Cerimonia di consegna degli attestati per il corso di italiano L2 nella Sala del Consiglio comunale di Bastia Umbra, un momento significativo dedicato all’inclusione e alla crescita della comunità locale.
L’iniziativa, promossa da Cidis Impresa Sociale ETS con il patrocinio del Comune, ha rappresentato il punto di arrivo di un percorso formativo rivolto a cittadini di Paesi terzi, con l’obiettivo di rafforzare competenze linguistiche e favorire una piena partecipazione alla vita sociale.
Un progetto per l’integrazione
Il corso si inserisce all’interno del progetto “CIC to CIC 3 – Corsi Integrati di Cittadinanza”, finanziato dal Fondo FAMI 2021–2027, e nasce dall’ascolto delle esigenze del territorio.
L’attività si sviluppa nell’ambito della Zona Sociale 3, con un’offerta che comprende anche laboratori specifici dedicati alla lingua del lavoro e alla preparazione per la patente, strumenti concreti per sostenere autonomia e inserimento.
Competenze e partecipazione
Durante il percorso, i partecipanti hanno potuto acquisire non solo conoscenze linguistiche, ma anche competenze digitali fondamentali per affrontare la quotidianità e il mondo del lavoro.
Il progetto punta infatti a rafforzare l’inclusione attraverso strumenti pratici, favorendo una maggiore consapevolezza dei diritti e delle opportunità offerte dal contesto locale.
Un momento per la comunità
La consegna degli attestati ha rappresentato un passaggio simbolico importante, capace di raccontare storie di impegno e di crescita personale.
L’iniziativa conferma l’attenzione del territorio verso politiche sociali orientate alla coesione e alla valorizzazione delle diversità, in un percorso condiviso che mette al centro formazione e integrazione.
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