Corso italiano L2 attestati consegnati a Bastia Umbra

Nur El Gawohary(Ansaldo Energia) “Serve trasparenza, comunicazione è fondamentale” ROMA (ITALPRESS) – L’energia non si vede. Ma senza energia, si ferma tutto. Nella sesta puntata di “Power Talks, il potere della comunicazione”, format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Jessica Nicolini intervista Nur El Gawohary, Vice President Relazioni Esterne Ansaldo Energia. Un confronto su uno dei temi più complessi da comunicare: […]

Cosmetica, Filorga lancia il suo primo “Skin Quality Day” MILANO (ITALPRESS) – Nasce lo “Skin Quality Day”, la nuova iniziativa promossa dal marchio cosmetico Filorga per accendere i riflettori sulla qualità della pelle e su un approccio alla cura cutanea sempre più orientato alla salute e alla prevenzione. La prima edizione della giornata è in programma il 14 aprile e, nel corso dell’intera settimana, […]

Da Italpress ed Economia dello Spazio Magazine il nuovo notiziario Aerospazio ROMA (ITALPRESS) – Italpress amplia l’offerta informativa con il lancio del nuovo notiziario dedicato all’aerospazio e alla space economy, un ambito sempre più rilevante per lo sviluppo tecnologico, industriale e scientifico del Paese. Il nuovo prodotto editoriale nasce in collaborazione con Economia dello Spazio Magazine, testata specializzata nell’analisi delle dinamiche legate all’economia dello spazio e […]

Abodi “Serve una definizione dei programmi per dare senso al ko con Bosnia” ROMA (ITALPRESS) – “A prescindere dai nomi serve una definizione dei programmi: se gli interessi individuali non sono in sintonia con quello complessivi le cose che devono succedere non succedono. L’esperienza dolorosa dal punto di vista sportivo contro la Bosnia rischia di non avere nemmeno un senso”. Queste le parole di Andrea Abodi, ministro per […]

Salvini “O l’Europa sospende il patto di stabilità o costretti a fare da soli” ROMA (ITALPRESS) – “Non so a cosa stiamo assistendo: la situazione è già complicata di suo senza che qualcuno si svegli attaccando il Papa, c’è un limite alla pazienza umana”. Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini, ospite a Non Stop News su Rtl 102.5. “Se c’è una guida morale, spirituale e politica che sta […]

Il Pakistan propone di ospitare secondo round di negoziati tra Iran e Usa ROMA (ITALPRESS) – Il Pakistan ha proposto di ospitare una seconda tornata di colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad. Lo riferisce la Tv al Jazeera citando fonti ufficiali pakistane. Secondo un alto responsabile di Islamabad, i primi colloqui non sono stati un’iniziativa isolata, ma rappresentano solo la fase iniziale di un processo diplomatico […]

La Fiorentina batte la Lazio e vede più vicina la salvezza Un gol di Gosens decide la sfida con i biancocelesti

A Pechino una mostra sull’aerospazio del futuro con il Progetto Nantianmen PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS)- Una mostra di divulgazione scientifica incentrata sul Progetto Nantianmen, un marchio di proprietà intellettuale (PI) cinese di fantascienza aerospaziale, aprirà a Pechino quest’estate. Lo riferiscono gli organizzatori. La mostra sarà costruita attorno alla PI inaugurata nel 2017 dalla AVIC Culture Co., Ltd., filiale della Aviation Industry Corp of China Ltd (Avic). L’obiettivo […]

Aeroporto Nice Côte d’Azur, inaugurato l’ampliamento del Terminal 2 NIZZA (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’Aeroporto Nice Côte d’Azur ha inaugurato ufficialmente questo pomeriggio l’ampliamento del Terminal 2. Un evento molto atteso per il territorio, tenutosi alla presenza – tra gli altri – del Principe Alberto II di Monaco, del Ministro dei Trasporti Philippe Tabarot, del Sindaco di Nizza Eric Ciotti, di Alessandro Benetton, Presidente di […]