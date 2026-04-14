Corso italiano L2 attestati consegnati a Bastia Umbra

14 Aprile 2026 Istruzione, Ultime notizie

Cerimonia a Bastia Umbra tra inclusione e formazione civica

Cerimonia di consegna degli attestati per il corso di italiano L2 nella Sala del Consiglio comunale di Bastia Umbra, un momento significativo dedicato all’inclusione e alla crescita della comunità locale.

L’iniziativa, promossa da Cidis Impresa Sociale ETS con il patrocinio del Comune, ha rappresentato il punto di arrivo di un percorso formativo rivolto a cittadini di Paesi terzi, con l’obiettivo di rafforzare competenze linguistiche e favorire una piena partecipazione alla vita sociale.

Un progetto per l’integrazione

Il corso si inserisce all’interno del progetto “CIC to CIC 3 – Corsi Integrati di Cittadinanza”, finanziato dal Fondo FAMI 2021–2027, e nasce dall’ascolto delle esigenze del territorio.

L’attività si sviluppa nell’ambito della Zona Sociale 3, con un’offerta che comprende anche laboratori specifici dedicati alla lingua del lavoro e alla preparazione per la patente, strumenti concreti per sostenere autonomia e inserimento.

Competenze e partecipazione

Durante il percorso, i partecipanti hanno potuto acquisire non solo conoscenze linguistiche, ma anche competenze digitali fondamentali per affrontare la quotidianità e il mondo del lavoro.

Il progetto punta infatti a rafforzare l’inclusione attraverso strumenti pratici, favorendo una maggiore consapevolezza dei diritti e delle opportunità offerte dal contesto locale.

Un momento per la comunità

La consegna degli attestati ha rappresentato un passaggio simbolico importante, capace di raccontare storie di impegno e di crescita personale.

L’iniziativa conferma l’attenzione del territorio verso politiche sociali orientate alla coesione e alla valorizzazione delle diversità, in un percorso condiviso che mette al centro formazione e integrazione.

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