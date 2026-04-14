Orientamento scolastico protagonista assoluto a Bastia Umbra

Il Salone dello Studente debutta oggi presso Umbria Fiere

L’Umbria inaugura una nuova stagione dedicata alle nuove generazioni con il debutto ufficiale del Salone dello Studente. La manifestazione ha aperto i battenti presso il centro espositivo di Bastia Umbra, trasformando i padiglioni di Umbria Fiere in un laboratorio a cielo aperto per migliaia di ragazzi. Questa prima edizione umbra rappresenta un punto di svolta per il sistema scolastico regionale, proponendosi come un ponte diretto tra i banchi di scuola e le sfide del mercato occupazionale globale.

Un ecosistema formativo completo

L’evento si articola attraverso un programma denso che copre le intere giornate del 14 e 15 aprile 2026. Non si tratta di una semplice fiera espositiva, ma di un percorso guidato dove università, accademie e ITS dialogano costantemente con il tessuto produttivo. Gli studenti hanno la possibilità di confrontarsi con esperti di settore, scoprendo percorsi didattici spesso poco noti ma ad alto tasso di occupabilità. La struttura del salone favorisce l’interazione diretta, permettendo ai giovani di testare le proprie inclinazioni attraverso simulazioni e colloqui conoscitivi con i referenti delle principali istituzioni accademiche italiane.

Eccellenze e innovazione scientifica

Il prestigio dell’iniziativa è sottolineato dalla partecipazione di figure di spicco nel panorama istituzionale e accademico. La presenza di Fabio Ciciliano e Loredana Perla conferisce al progetto una solida base scientifica, elevando il dibattito sui modelli pedagogici contemporanei. Al centro del confronto restano le nuove frontiere del digitale e l’evoluzione delle professioni tecniche. Gli organizzatori hanno puntato con decisione sull’innovazione, convinti che la comprensione delle tecnologie emergenti sia la chiave per garantire ai diplomandi un inserimento rapido e qualificato nel mondo del lavoro.

Supporto continuo alla docenza

Parallelamente alle attività dedicate ai ragazzi, il Salone riserva un’area specifica al corpo docente denominata Casa del Prof. Questo spazio è stato concepito come un hub di aggiornamento permanente dove gli insegnanti possono approfondire metodologie didattiche d’avanguardia e strumenti di coaching scolastico. L’obiettivo è creare una sinergia tra chi educa e chi deve scegliere il proprio domani, garantendo che il supporto orientativo non si esaurisca nei giorni della fiera ma prosegua quotidianamente all’interno delle aule.

Prospettive per le nuove carriere

L’analisi delle opportunità future occupa una sezione rilevante dell’evento, con un focus particolare sugli ITS Academy e sulle carriere legate alla sostenibilità e all’intelligenza artificiale. Le aziende partner presenti a Bastia Umbra offrono una panoramica reale sulle competenze più richieste, colmando quel divario informativo che spesso penalizza i giovani al termine del ciclo di studi superiori. La kermesse si conferma dunque come una risorsa strategica per l’intero territorio, capace di catalizzare energie e investimenti sulla risorsa più preziosa della comunità ovvero il talento dei propri giovani cittadini.