Fiera di Primavera attira persone in piazza Mazzini a Bastia Umbra

La piazza centrale accoglie espositori e visitatori festanti

Il risveglio di Bastia Umbra coincide con il successo della Fiera di Primavera, un evento che ha saputo trasformare il nucleo urbano in un palcoscenico vibrante di colori e attività. La manifestazione, frutto della sinergia tra l’Amministrazione comunale e l’organizzazione de L’Arte e la Terra, ha visto una partecipazione massiccia sin dalle prime luci dell’alba.

Una giornata di festa nel cuore della città

Il nuovo assetto della piazza principale ha favorito il flusso costante di famiglie e curiosi, confermando la centralità dello spazio pubblico come motore della vita sociale cittadina.

Istituzioni e territorio per il rilancio locale

Il taglio del nastro ha visto la partecipazione ufficiale del sindaco Erigo Pecci, affiancato dagli assessori Ramona Furiani e Marcello Rosignoli. La presenza dei vertici comunali sottolinea il valore strategico attribuito a questa kermesse, considerata un pilastro per il sostegno al commercio locale. La varietà dell’offerta espositiva ha colpito nel segno, grazie a circa cento stand che hanno proposto una selezione accurata di manufatti artigianali e prodotti tipici dell’enogastronomia umbra, garantendo un’esperienza immersiva nella tradizione regionale.

Tradizione e futuro nel centro storico

Le strade del borgo si sono animate grazie a un’atmosfera gioiosa, complici le condizioni meteorologiche favorevoli che hanno incentivato l’afflusso di visitatori anche dai comuni limitrofi. L’assessore Rosignoli ha evidenziato come la scelta di riportare la fiera nel centro storico risponda a una visione precisa di rigenerazione urbana. Questo appuntamento non è un caso isolato, ma si inserisce in un calendario fitto di eventi che proseguirà per tutto l’anno, con l’obiettivo di mantenere alta l’attrattività di Bastia Umbra e consolidare il legame tra identità territoriale e sviluppo economico.