Giro d’Italia per la Pace 2026 unisce scuole e comunità locali

Il progetto coinvolge Bastia Umbra in un percorso educativo condiviso

Il Comune di Bastia Umbra consolida il proprio impegno nella promozione della cultura della pace, aderendo con decisione al progetto nazionale Giro d’Italia per la Pace 2026. L’iniziativa, promossa dalla Tavola per la Pace, attraversa il Paese con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza collettiva su temi che oggi assumono un peso crescente, mentre il contesto internazionale continua a essere segnato da tensioni e instabilità.

Un percorso educativo che coinvolge l’intera comunità

L’Amministrazione comunale considera la scuola il primo presidio educativo capace di generare cambiamento. Per questo ha scelto di avviare, insieme alla Tavola per la Pace, il Tour della Lampada della Pace, un itinerario che toccherà ogni istituto del territorio, dai nidi comunali fino alla scuola secondaria di secondo grado. La Lampada, simbolo di continuità e responsabilità condivisa, passerà di mano in mano tra studenti di età diverse, trasformando ogni tappa in un momento di riflessione e partecipazione.

Ogni plesso accompagnerà il passaggio con attività didattiche, laboratori creativi, incontri dedicati e gesti simbolici. L’obiettivo è stimolare nei più giovani una comprensione concreta del valore della pace, intesa non come concetto astratto ma come pratica quotidiana fatta di scelte, comportamenti e relazioni.

Le tappe del tour tra aprile e maggio 2026

Il calendario prevede un percorso capillare che attraverserà tutte le frazioni e i quartieri del territorio comunale. Ad aprile la Lampada farà tappa nelle scuole dell’infanzia e primarie di Ospedalicchio e Santa Lucia, mentre a maggio il tour proseguirà nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie di San Lorenzo, Costano, Borgo 1° Maggio, Pascoli e Don Bosco. Il cammino si concluderà con le scuole secondarie di primo grado Colomba Antonietti e con l’Istituto Bonghi di via Giontella.

Il passaggio della Lampada diventerà così un filo conduttore che unisce realtà scolastiche diverse, creando un racconto collettivo costruito attraverso elaborati, riflessioni e attività condivise.

Un evento conclusivo che raccoglie il lavoro di tutti

Il 27 maggio, presso l’Istituto Bonghi, si terrà l’evento conclusivo che riunirà le rappresentanze di tutti i plessi coinvolti. Sarà un momento di restituzione pubblica in cui gli studenti più grandi raccoglieranno il testimone simbolico e rilanceranno il messaggio della pace come impegno concreto per il futuro.

La Lampada accompagnerà idealmente la crescita degli studenti, affidando alle generazioni più mature il compito di custodire e diffondere i valori costruiti lungo il percorso. Un gesto che sottolinea la continuità educativa e la responsabilità condivisa tra scuola, famiglie e istituzioni.

Un invito alla partecipazione attiva

Il Comune invita tutto il personale educativo, le famiglie e le istituzioni scolastiche a partecipare con convinzione al progetto. Ogni contributo, anche il più semplice, può rafforzare la costruzione di una comunità più consapevole, solidale e orientata alla pace. In un periodo storico complesso, iniziative come questa rappresentano un investimento sul futuro e un richiamo alla responsabilità collettiva.

Calendario delle tappe – 2026

APRILE

• 24 aprile – Ospedalicchio, Scuola dell’infanzia

• 27 aprile – Ospedalicchio, Scuola primaria

• 29 aprile – Santa Lucia, Scuola dell’infanzia

MAGGIO

• 4 maggio – Santa Lucia, Scuola primaria

• 6 maggio – San Lorenzo, Nido

• 8 maggio – Costano, Scuola dell’infanzia

• 11 maggio – Costano, Scuola primaria

• 13 maggio – Borgo 1° Maggio, Scuola dell’infanzia

• 15 maggio – Borgo 1° Maggio, Scuola primaria

• 18 maggio – Pascoli, Nido

• 20 maggio – Pascoli, Scuola dell’infanzia

• 22 maggio – Don Bosco, Scuola primaria

• 25 maggio – Colomba Antonietti, Scuola Secondaria di I grado

• 27 maggio – Scuola Secondaria di II grado “Bonghi”, via Giontella