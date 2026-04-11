Opposizione Bastia Umbra attacca la sinistra sulla via Angeli

Dura polemica consiliare per la mozione stravolta dal Comune

L’ultima seduta del Consiglio comunale di Bastia Umbra ha innescato uno scontro istituzionale senza precedenti tra i banchi della politica locale. I gruppi consiliari di Fratelli d’Italia e il Gruppo Misto, rappresentato da Forza Italia, hanno espresso una durissima condanna verso l’operato della maggioranza. Al centro della contesa si trova la gestione di una mozione presentata dalle minoranze per risolvere i problemi strutturali di via Antonio Bambini Angeli, un’arteria cittadina che attende da anni interventi di acquisizione e riqualificazione. Secondo i firmatari, l’amministrazione avrebbe agito con una spavalderia politica tale da stravolgere il senso dell’atto originale.

Lo scontro sulle modifiche al testo

L’obiettivo dei proponenti era chiaro e immediato: impegnare la giunta ad avviare senza indugi le procedure per sistemare la strada. Tuttavia, durante il dibattito di mercoledì scorso, la compagine di sinistra ha introdotto variazioni sostanziali al documento. Queste modifiche, stando alle dichiarazioni di Stefano Santoni e Francesca Sforna per Fratelli d’Italia e di Moreno Ricci per il Gruppo Misto, hanno di fatto svuotato di significato l’iniziativa. Il testo è stato trasformato in un atto di indirizzo generico, privo di cronoprogrammi definiti o di impegni vincolanti per il futuro prossimo della zona interessata.

Il diniego al ritiro della mozione

Un punto di particolare attrito riguarda la dinamica procedurale adottata in aula. Quando i consiglieri di opposizione hanno percepito lo stravolgimento della loro proposta, hanno tentato di ritirare formalmente l’atto per evitarne la strumentalizzazione. Ciononostante, la maggioranza ha impedito questa manovra, procedendo a votare e approvare una mozione ormai irriconoscibile rispetto alle intenzioni iniziali. Questo comportamento è stato definito dai firmatari come un’azione al limite del regolamento consiliare, segnando un punto di rottura nei rapporti tra le forze politiche cittadine.

Le conseguenze per i residenti di via Angeli

Il risultato di questa operazione politica, secondo l’opposizione, è un danno diretto per la cittadinanza di Bastia Umbra. L’assenza di una programmazione certa per i lavori in via Bambini Angeli lascia i residenti in uno stato di incertezza prolungata. La critica mossa a Stefano Santoni, Francesca Sforna e Moreno Ricci punta il dito contro una gestione del potere che preferirebbe annacquare le criticità piuttosto che stanziare risorse e tempi per risolverle. La nota congiunta dei consiglieri ribadisce la volontà di non abbassare la guardia, promettendo una vigilanza costante affinché l’atto, seppur depotenziato, non finisca dimenticato nei cassetti comunali.