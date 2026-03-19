Benessere animale: passa regolamento, scontro duro in aula!

Nuove regole approvate in città, tensione politica alta

Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento sul benessere animale, segnando un passaggio rilevante sul piano normativo e culturale. Il provvedimento, atteso da anni, introduce misure stringenti e aggiornate, ma arriva al traguardo senza il sostegno della minoranza, che ha scelto l’astensione dopo un confronto prolungato e complesso.

Un testo costruito nel tempo

Il regolamento nasce da un lavoro tecnico approfondito. Recepiti i riferimenti normativi regionali e internazionali, tra cui le disposizioni legate alla CITES, il documento si configura come uno strumento moderno. Vengono disciplinati ambiti delicati come l’impiego di animali nei circhi, la tutela degli equidi e la gestione delle situazioni legate alle fragilità sociali.

Determinante il contributo delle associazioni attive sul territorio, coinvolte nella fase di elaborazione. Il percorso è stato lungo e articolato. Già a novembre il testo era approdato in commissione e in aula, ma su richiesta dell’opposizione era stato rinviato per ulteriori verifiche.

Il passaggio in commissione e le modifiche

A gennaio è stata istituita la Commissione Animali, che ha lavorato insieme alla commissione consiliare per affinare i contenuti. Le modifiche discusse hanno confermato l’impianto originario, senza variazioni sostanziali rispetto alle proposte iniziali.

Il confronto è proseguito fino all’approdo definitivo in Consiglio. Tuttavia, proprio nella fase conclusiva, la minoranza ha presentato un emendamento senza il necessario supporto tecnico, scegliendo poi di non esprimere voto favorevole.

Il nodo degli animali nei veicoli

Al centro dello scontro politico, l’articolo relativo al divieto di lasciare animali all’interno dei veicoli in sosta. La proposta della minoranza mirava a limitarne l’applicazione ai soli mesi estivi. Una posizione respinta dalla maggioranza, che ha ribadito la necessità di una norma valida tutto l’anno.

Secondo l’impostazione approvata, l’abitacolo di un’auto rappresenta in ogni stagione un ambiente potenzialmente pericoloso. Caldo e freddo estremi, ma anche condizioni intermedie, possono mettere a rischio la salute degli animali. Il principio adottato è netto: evitare ogni forma di trascuratezza.

Una scelta politica e culturale

Il voto finale segna una linea di demarcazione chiara. Da un lato, l’approvazione di un regolamento considerato un passo avanti nella tutela degli animali. Dall’altro, l’astensione dell’opposizione, motivata dalla volontà di rendere meno rigido uno degli articoli più simbolici.

La decisione della maggioranza si inserisce in una visione più ampia, che riconosce agli animali lo status di esseri senzienti, con esigenze precise. Il regolamento punta a rafforzare la responsabilità dei proprietari e a consolidare strumenti di intervento per le autorità.

Le implicazioni per il territorio

L’entrata in vigore del nuovo regolamento avrà effetti concreti. Maggiori controlli, sanzioni più chiare e un quadro normativo aggiornato offriranno riferimenti precisi sia ai cittadini sia alle forze dell’ordine.

Il dibattito politico resta aperto. Tuttavia, il provvedimento segna un punto fermo: la tutela degli animali diventa un tema centrale nelle politiche locali, con l’obiettivo di allineare la comunità a standard più elevati di civiltà e attenzione.