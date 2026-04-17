Angelana-Bastia: Il Derby del “Mezzomiglio” che vale una Stagione

I tifosi bastioli preparano la trasferta su due ruote

Angelana 1930 – Bastia 1924 non è mai una partita come le altre, quella di domenica 19 aprile (ore 15:00) al “Migaghelli” di Santa Maria Degli Angeli, ha il sapore di un bivio epocale. Le due cittadine, divise da appena un soffio di strada ma separate da un’eterna di rivalità sportiva, si affrontano in un Derby che mette in palio i sogni di gloria di una e la tranquillità dell’altra.

L’Angelana capolista con 56 punti corre spedita verso la Serie D. Per i giallorossi, il match interno contro i vicini di casa è l’esame di maturità definitivo: vincere per blindare il primato e sentire profumo della serie D.

Il Bastia, con 37 punti scende in campo con l’urgenza di chi deve ancora mettere il sigillo sulla salvezza. La matematica non permette distrazioni e fare punti nel fortino dei rivali avrebbe il doppio valore del risultato e dello sgarbo sportivo.

L’immagine più bella di questa vigilia arriva dai tifosi bastioli. Per coprire i pochissimi chilometri che separano Bastia Umbra da Santa Maria degli Angeli, il tifo organizzato ha scelto la mobilità “leggera”: tutti in bicicletta e motorino.

Una pedalata/sgassata collettiva che partirà da piazza Armando Serlupini (stadio Carlo Degli Esposti) passando per piazza del Mercato e continuando lungo la centrale Via Roma, attraversando quel “mezzomiglio” che è lo storico confine, per ribadire che il derby è prima di tutto un rito popolare.

Un misto di goliardia e orgoglio per far sentire la propria voce in casa della prima della classe.

A dirigere l’incontro sarà Samuele Ottaviani della sezione di Foligno, coadiuvato dagli assistenti eugubini Davide Giacometti e Diego Bartocci.