Vandalismi al percorso verde di Bastia Umbra sono inaccettabili

Danni alle strutture della città colpiscono tutta la comunità

La Coalizione Civico Progressista di Bastia Umbra ha espresso una condanna totale e senza appello nei confronti degli ultimi episodi di degrado che hanno colpito il cuore pulsante delle aree naturali cittadine. Il recente attacco al percorso verde ha lasciato segni profondi sul territorio, manifestandosi attraverso la distruzione sistematica di arredi urbani e infrastrutture destinate al tempo libero. Gli esponenti politici locali descrivono un quadro desolante, caratterizzato da staccionate divelte e arredi pesanti, come tavoli e panchine, scaraventati a terra con violenza gratuita.

Una ferita inferta al patrimonio collettivo di Bastia Umbra

Questi gesti non vengono interpretati come semplici bravate giovanili, ma come un vero e proprio oltraggio alla comunità. Il percorso verde rappresenta infatti un polmone essenziale per le famiglie e gli sportivi locali, un luogo dove la convivenza civile e il rispetto dell’ambiente dovrebbero essere garantiti. La violenza perpetrata contro il bene comune segnala una preoccupante carenza di senso civico che la coalizione intende contrastare con ogni mezzo a disposizione. La sicurezza e il decoro urbano sono considerati pilastri non negoziabili della vita sociale, e la loro violazione richiede una risposta istituzionale immediata e visibile.

Richiesta di fermezza e indagini rapide sui reati accertati

A fronte di questa escalation di inciviltà, il gruppo politico ha rivolto un appello diretto e formale al primo cittadino. La richiesta è quella di procedere con estrema celerità nell’esporre i fatti alle autorità competenti, inclusi gli organi giudiziari e le forze di polizia. L’obiettivo primario è l’identificazione dei responsabili affinché possano essere avviate le indagini necessarie per valutare le specifiche ipotesi di reato. La Coalizione Civico Progressista sottolinea che chiunque colpisca le strutture pubbliche di Bastia Umbra danneggia direttamente ogni singolo cittadino, rendendo indispensabile una punizione esemplare che funga da deterrente per il futuro.

Protezione del territorio e difesa del benessere sociale

Il movimento ribadisce che il territorio comunale non deve essere considerato una zona franca per individui privi di scrupoli. La difesa della tranquillità collettiva passa attraverso un monitoraggio costante e una repressione severa di ogni comportamento che metta a rischio la pubblica utilità. Gli atti vandalici sono stati definiti un attacco frontale all’identità stessa della città, un’offesa che non può cadere nel vuoto. La fermezza nelle indagini e la certezza della responsabilità legale rappresentano, secondo la coalizione, l’unica strada percorribile per ristabilire l’ordine e garantire che il percorso verde torni a essere un luogo sicuro e accogliente per tutti.