Bastia Calcio batte Spoleto con la tripletta di Passaquieti

Successo per la squadra di Bastia Umbra che vince quattro a due

Bastia Calcio – Il rettangolo verde del Carlo Degli Esposti ha ospitato un confronto vibrante caratterizzato da una produzione offensiva di alto livello. La formazione locale è riuscita a imporsi con un netto quattro a due sullo Spoleto, capitalizzando al massimo le doti balistiche dei propri attaccanti.

Dominio offensivo al Carlo Degli Esposti

Nonostante un avvio in salita, i padroni di casa hanno dimostrato una solidità mentale fuori dal comune, ribaltando l’inerzia di un match che sembrava essersi complicato sin dalle prime battute di gioco. La vittoria odierna rappresenta un tassello fondamentale nel percorso verso la permanenza nella categoria, fornendo al contempo un’importante iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni stagionali.

Bastia Calcio, avvio shock e reazione immediata

Il fischio d’inizio ha visto lo Spoleto proiettarsi subito in avanti, approfittando di una disattenzione dell’estremo difensore locale Belia. Kola è stato il più lesto di tutti a intuire l’incertezza, depositando in rete la sfera del vantaggio ospite dopo appena sessanta secondi. Gli uomini di Isidori hanno cercato di sfruttare il momento favorevole per chiudere la pratica, ma le conclusioni di Formichetti e Balzamo non hanno inquadrato lo specchio della porta. La riscossa del gruppo di Bastia Umbra è passata dai piedi fatati di Giabbecucci, autore di una magistrale esecuzione su calcio piazzato che ha ristabilito l’equilibrio. Tuttavia, la retroguardia interna ha mostrato ancora qualche lacuna, permettendo a Kola di svettare in area e siglare il nuovo sorpasso con un colpo di testa potente.

Lo show personale di Passaquieti

Proprio nel momento di massima difficoltà, è emersa la leadership tecnica di Passaquieti, protagonista assoluto della contesa. Il centravanti ha prima pareggiato i conti sfruttando una sponda aerea di Bagnolo, fulminando Meriggioli con un fendente preciso. Successivamente, tra la fine della prima frazione e l’inizio della ripresa, la punta ha letteralmente spaccato la partita. Due diagonali chirurgici scoccati dal limite dell’area di rigore si sono insaccati alle spalle del portiere ospite, fissando il punteggio sul quattro a due e mandando in visibilio il pubblico presente sugli spalti.

Resistenza finale e sguardo al derby

Nelle fasi conclusive della gara, lo Spoleto ha tentato generosamente di riaprire i giochi, affidandosi ancora una volta alla fisicità di Kola. Il portiere Belia si è però riscattato ampiamente dalle incertezze iniziali, negando la gioia della tripletta all’avversario con un intervento prodigioso. La sfortuna ha poi colpito gli ospiti quando un legno ha respinto l’ultima conclusione a botta sicura. Un episodio controverso ha riguardato una rete annullata a Boninsegni per una presunta irregolarità in attacco, decisione che ha spento le ultime speranze di rimonta della squadra di Martinelli. Al triplice fischio, l’attenzione della tifoseria si è immediatamente spostata verso l’attesissimo scontro cittadino contro l’Angelana previsto per la prossima domenica.

Tabellini dell’incontro

BASTIA: Belia; Dedja, Tondini, Bokoko, Zanchi; Balducci (33’st Ndiaye), Giabbecucci, Minuti (19’st Romio); Bagnolo (43’st Boldrini), Passaquieti (25’st Del Prete), Trottini (40’st Rossi L.). (A disp. Rossi A., Battistelli, Bigarelli, Ouchen). All. Martinelli

SPOLETO (4-3-3): Meriggioli; Gigliotti, Fapperdue (43’st Martellini), Boninsegni, Benedetti; Colarieti, Canalicchio (27’st Bartolini), Paun (38’st Rosignoli); Formichetti (14’st Boudaas), Kola, Balzamo (14’st Akhigbe). (A disp. Antonini, Camara, Cera, Daja). All. Isidori

Arbitro: Colalelli di Terni (assistenti Spena e Krriku)

Reti: 1’ e 18’pt Kola (S), 17’ pt Giabbecucci (B), 35’ e 36’pt e 8’st Passaquieti (B)

Note: Ammoniti Canalicchio (Sp), Kola (Sp)