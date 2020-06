Ente Palio de San Michele, proroga concorso Stendardo del Palio

L’Ente Palio de San Michele di Bastia Umbra, in considerazione delle difficoltà e criticità create dall’emergenza in atto, comunica la proroga dei termini del Bando di Concorso per l’ideazione e la realizzazione dello “STENDARDO DEL PALIO” che è assegnato annualmente al Rione vincitore. Il concorso ha l’obiettivo di avvalersi di opere di notevole qualità artistica per la promozione del Palio de San Michele e del territorio di Bastia Umbra, e di valorizzarne l’immagine, la storia, le tradizioni e le peculiarità, attraverso il vessillo-premio dell’edizione in corso.

La nuova scadenza per la presentazione del bozzetto è stata fissata per il giorno 30 giugno 2020 (le modalità di adesione e di consegna rimangono invariate) per dare la possibilità a più artisti di partecipare senza conseguenze su chi l’ha presentato nel termine inizialmente previsto del 31 maggio 2020.

Il PREMIO verrà assegnato al RIONE vincitore della 58esima edizione del “Palio de San Michele”.

Il bozzetto dovrà essere inviato, a proprie spese, all’Ente Palio, entro e non oltre, il 30 giugno 2020 al seguente indirizzo: L’Arredamento 2P – Via Insula Romana, 7 – 06083 – Bastia Umbra (PG).

Tutti gli elaborati pervenuti saranno sottoposti a insindacabile giudizio della Giuria tecnica, composta dai seguenti undici membri:

Presidente dell’Ente Palio: Federica Moretti

Coordinatore del Palio: Alioscha Menghi

Capitani dei quattro Rioni: Giulia Belloni (Moncioveta), Daniele Trippetta (Portella), Simone Ridolfi (San Rocco) e Andrea Ciuchicchi (Sant’Angelo).

Artisti qualificati e professionisti: Giuliano Belloni, Maria Caldari, Gianluca Falcinelli e Carlo Fabio Petrignani.

Delegato del Consiglio Direttivo al coordinamento del concorso: Teresa Morettoni.

Inoltre, l’Ente Palio comunica che la proclamazione del vincitore, da parte della Giuria, è subordinata allo svolgimento del Palio nell’anno 2020. Nel caso la 58° edizione, prevista nella seconda metà di settembre 2020, non si dovesse svolgere, i bozzetti giunti alla Segreteria saranno conservati nei propri plichi chiusi e ammessi di diritto nel successivo concorso per l’anno 2021.

Il bando e tutte le informazioni sono disponibili nel sito web dell’Ente Palio (https://www.paliodesanmichele.it/) e sulla pagina Facebook (Ente Palio de San Michele).