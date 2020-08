Il murales di San Michele, Amministrazione vuole promuovere la street art

«La nostra idea era quella di realizzare un omaggio alla comunità tutta di Bastia Umbra , in memoria degli sforzi e sacrifici che, come tantissime altre realtà nel mondo, è stata chiamata a compiere durante questo recente periodo di crisi dovuto al covid-19».

Queste sono le prime parole scritte sulla targa dagli artisti che hanno realizzato un’opera d’arte in Via San Costanzo, un murales dedicato alla popolazione raffigurante il Santo Patrono della città.

Il Coffee – Kyoto – Mr Coma –Tyke, attraverso la trasposizione della tecnica giapponese del kintsugi, ci mostrano un San Michele che ha curato le sue ferite con l’oro. Così facendo le fratture diventano trame preziose. Divenire più forti di prima, per iniziare un cammino; è l’essenza della resilienza.

«L’arte di strada – afferma il Sindaco Paola Lungarotti – è l’arte di tutti, appartiene a tutti e tutti possono ammirarla. Ringrazio gli artisti che con un gesto prezioso hanno regalato alla nostra città un pezzo di storia, ringrazio E-Distribuzione per aver concesso la cabina elettrica dove l’opera d’arte è stata realizzata, ringrazio la ditta Cozzali che ha fornito i mezzi elevatori».

«E-Distribuzione ha ideato da alcuni anni un progetto importante che trasforma, un po’ in tutta Italia, le cabine elettriche in tele a tutti gli effetti in cui street artist e non solo possono esprimere il proprio talento come nel murales dedicato a San Michele – ha detto Francesco Rondi, responsabile E-Distribuzione Area Centro Nord – . Possiamo considerarlo un modo alternativo e innovativo di avere cura e attenzione per il paesaggio puntando alla sostenibilità ambientale che è nel DNA della nostra azienda».

L’Amministrazione comunale vuole promuovere la street art, quell’arte che parla un linguaggio di istanti, che si fissano nel tempo. Con i colori si trasmette il senso del bello e del vero.

Si lavora affinché un giorno Bastia possa diventare un punto di riferimento a livello nazionale. L’inaugurazione alla presenza del Sindaco, degli assessori, dei dirigenti E-Distribuzione, degli artisti, si svolgerà il 28 Agosto alle 11.30 /Cinzia Mortolini