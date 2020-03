Coronavirus, Pecci, il non rispetto delle regole può comportare a conseguenze

da Erigo Pecci (Segreteria PD Bastia Umbra)

Pensiamo sia il momento non dei distinguo, ma di condivisione dell’operato del Governo e dei suoi Ministri, anche perché, al di là di qualche sbavatura, c’e stato e c’è un lavoro di squadra dove prevalgono le competenze ed i saperi!

L’atavica tendenza al non rispetto delle norme può comportare conseguenze inimmaginabili, la situazione potrebbe sfuggire di mano e la devastazione della società e dell’economia sarebbero a breve incalcolabili!

I cittadini sanno apprezzare pur nelle difficoltà, chi e’ serio e chi specula o peggio cerca occasioni di rivalza. Dimostriamo a noi e al mondo intero che questo paese è in grado di affrontare unito le difficoltà, anche le più difficili. Il continuo criticare il nostro operare in ogni ambito è la forza di un popolo che si dà spazio ad ogni considerazione, ma abbiamo già da queste due settimane l’esempio che l’Italia è la prima al mondo per coraggio e onestà nell’affrontare questa complicata sfida che coinvolgere l’umanità intera.

E possiamo considerare il nostro Sistema Sanitario le forze dell’Ordine la Protezione Civile e ogni altro organo dello Stato che in questi giorni è impegnato nell’enorme sforzo di contenimento e assistenza un baluardo a difesa di tutti, tutti quelli che vi si rivolgono senza distinzione. E Eroi tutti coloro che vi operano con spirito di servizio e competenza.