Ama la tua città, compra a Bastia, dei messaggi per far rivivere l’economia

“Ama la tua città, compra a Bastia, un gesto d’amore per lei, per lui…per tutti noi! Cultura, shopping, gusto relax”. Un messaggio dedicato alla città da chi la ama, al di là di tutto per rafforzare la valorizzazione del settore commerciale comunale. Dei manifesti sono comparsi in questi giorni a Bastia Umbra, in centro e allo stadio, messaggi di impatto emozionale che hanno uno scopo, quello di rafforzare l’economia.

“Stiamo lavorando per la città, come abbiamo lavorato per il Natale con dei limiti a causa della situazione drammatica che sta attraversando il Mondo intero – ha detto il sindaco della città, Paola Lungarotti. Le associazioni di categoria – spiega -, l’Ente Palio, vogliono insieme all’amministrazione comunale mantenere alta l’attenzione nei riguardi della nostra città dando dei segni di affetto, di cura e di attenzione, di stimolazione. L’aspetto commerciale è già stato penalizzato dalla situazione Covid – aggiunge -, quindi abbiamo pensato di mandare in onda questi messaggi d’amore, anche sollecitando l’acquisto nella propria città. Una promozione per rimanere nell’ambito del territorio e dare un segnale a questo territorio attraverso gli acquisti delle piccole cose”.

L’amministrazione comunale sta lavorando: “Continueremo su questo lavoro, stiamo lavorando su questo, continueremo sicuramente per la vetrina online perché è stata comunque una bella cosa che ha riscosso un buon interesse da parte della comunità. Stiamo lavorando sul portale di visite a Bastia, quindi aprire alla conoscenza della nostra comunità, attraverso quelli che sono gli strumenti, i meccanismi e le strade alternative al contatto stretto. Oggi non è possibile vedersi direttamente, ma noi comunque ci siamo attraverso questi piccoli segni di affetto e dedizione nei riguardi del nostro territorio”.