Sollievo premia Bastia Umbra per l impegno sociale e la cura

L’appuntamento istituzionale di Bastia Umbra celebra il valore della dignità umana attraverso il titolo di Città del Sollievo

La comunità umbra si prepara a vivere un momento di profonda rilevanza istituzionale e sociale. Sabato 18 aprile 2026, alle ore 10:00, l’Auditorium Sant’Angelo ospiterà la proclamazione ufficiale di Bastia Umbra come Città del Sollievo. Questo prestigioso titolo, assegnato dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti con il patrocinio di ANCI, identifica i centri urbani che investono risorse ed energie nella cultura della vicinanza e nel supporto concreto alle fragilità.

Il riconoscimento non rappresenta un semplice traguardo burocratico, ma attesta la presenza di un ecosistema locale capace di integrare servizi sanitari, politiche sociali e volontariato. Il programma della mattinata prevede l’apertura affidata ai saluti istituzionali del Sindaco Erigo Pecci, affiancato dalla Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. La loro presenza sottolinea la coesione tra i diversi livelli di governance nel promuovere modelli di assistenza che pongano al centro la persona.

Successivamente, il dibattito entrerà nel vivo con il contributo tecnico e umano di chi opera quotidianamente sul campo. Interverranno l’Assessora alle Politiche Sociali Elisa Zocchetti e l’Assessore alla Cultura Paolo Ansideri, evidenziando come la cura passi anche attraverso la sensibilizzazione culturale. Il Presidente della Consulta del Sociale, Antonello Sterlini, porterà la voce del terzo settore, asse portante di questo percorso di civiltà.

Entrare nella rete nazionale delle Città del Sollievo implica l’assunzione di una responsabilità precisa verso i cittadini più vulnerabili. L’obiettivo dichiarato è il contrasto attivo al dolore inutile e all’isolamento sociale. Attraverso il coinvolgimento della Fondazione Gigi Ghirotti, Bastia Umbra si impegna a potenziare i canali di ascolto e a umanizzare i percorsi terapeutici. L’umanizzazione delle cure diventa così il perno attorno a cui ruotano le future iniziative comunali.

La cerimonia si concluderà con la consegna formale della targa, un simbolo che certifica la vocazione solidale del territorio. Di conseguenza, la città si inserisce in un circuito d’eccellenza che vede lo Stato e le realtà locali collaborare per una sanità più empatica. Questo evento segna l’inizio di una nuova fase per le politiche di welfare locali, dove la protezione della dignità individuale rimane la bussola prioritaria dell’azione amministrativa.

Cerimonia Città del Sollievo

Bastia Umbra riceve ufficialmente il prestigioso titolo di “Città del Sollievo” sabato 18 aprile 2026 presso l’Auditorium Sant’Angelo.

L’evento celebra l’impegno costante del territorio nella tutela della dignità umana e nel supporto alle fragilità sociali.

Il conferimento, promosso dalla Fondazione Gigi Ghirotti e ANCI, premia la sinergia tra istituzioni e volontariato locale.

Alla cerimonia interverranno il Sindaco Erigo Pecci e la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti per i saluti.

Esperti del settore sanitario e rappresentanti delle politiche sociali approfondiranno il tema dell’umanizzazione delle cure.

L’iniziativa mira a rafforzare la rete di assistenza contro la solitudine e il dolore fisico dei pazienti più vulnerabili.

Sarà un momento di confronto fondamentale per lo sviluppo di nuove strategie di welfare inclusivo nella comunità umbra.

La partecipazione è aperta alla cittadinanza per condividere questo traguardo di civiltà e solidarietà collettiva.

Bastia Umbra entra così a far parte di un circuito nazionale virtuoso dedicato alla cultura del sollievo globale.

Un appuntamento imperdibile per chi crede in una società che mette al centro il benessere e l’ascolto della persona.