Musica d’Europa anima il concerto dei RES Trio a Bastia Umbra

Il grande evento musicale presso l’Auditorium Sant’Angelo

L’Auditorium Sant’Angelo si prepara a ospitare una serata di eccezionale spessore artistico sabato 18 aprile alle ore 21.00. Il Comune di Bastia Umbra ha ufficializzato l’organizzazione del concerto intitolato Crossing Europe – L’Europa che ascolta, affidando l’esecuzione ai componenti del RES Trio. Questa iniziativa non rappresenta soltanto un singolo appuntamento nel calendario cittadino, ma si pone come l’anteprima ufficiale della rassegna Prospettive 2026.

Il valore della rassegna Prospettive 2026

La nuova edizione del festival si concentrerà interamente sul concetto di Europa, analizzandone le radici e le evoluzioni contemporanee attraverso la lente dell’arte e dello spettacolo. La scelta di dedicare l’intera stagione al contesto europeo sottolinea la volontà dell’amministrazione di promuovere una riflessione profonda sull’identità collettiva e sulla condivisione di valori comuni.

Un percorso sonoro tra generi e stili

Il progetto artistico proposto dai RES Trio mira a trasformare l’Auditorium in uno spazio di contaminazione culturale. L’Europa viene interpretata dai musicisti come un ecosistema fluido, dove i confini geografici cedono il passo a una narrazione sonora priva di barriere. Il repertorio selezionato per l’occasione spazia attraverso epoche differenti, mettendo in costante comunicazione la musica colta con le tendenze più moderne del pop e della fusion. L’obiettivo della serata è dimostrare come il linguaggio musicale riesca a sintetizzare tradizioni distanti, creando una nuova sensibilità che appartiene a tutti i cittadini del continente. Gli arrangiamenti originali del trio permettono di esplorare queste influenze con una tecnica raffinata, garantendo un’esperienza d’ascolto immersiva e di alta qualità tecnica per tutto il pubblico presente in sala.

I grandi protagonisti della scena internazionale

Il viaggio sonoro toccherà le pietre miliari della musica mondiale, reinterpretando opere di giganti come John Coltrane e Ennio Morricone. La scaletta prevede passaggi significativi attraverso le melodie leggendarie dei Beatles e il sofisticato songwriting di Sting, unendo icone del jazz e del pop in un unico flusso narrativo. Ogni brano è stato scelto per rappresentare una tappa fondamentale dello scambio creativo che ha caratterizzato la storia europea negli ultimi decenni. Questa varietà stilistica conferma la natura eclettica dell’evento, capace di attrarre un pubblico eterogeneo per età e gusti musicali. Il concerto sarà ad ingresso libero, facilitando la massima partecipazione della cittadinanza a un momento di alta divulgazione culturale che mette in risalto il talento artistico locale e internazionale.