Bastia Umbra, interventi di disinfestazione su tutto il territorio

E’ in corso l’intervento di disinfestazione sul territorio comunale di Bastia Umbra da parte dell’operatore economico Biosolution Disinfestazioni, avente sede in Perugia – Ponte San Giovanni, quale affidataria del servizio di disinfezione e derattizzazione sul territorio comunale per gli anni 2022/2023.

Gli interventi programmati di disinfestazione su tutto il territorio comunale nel corrente anno sono sette, uno al mese da aprile ad ottobre, tra cui due di derattizzazione (il primo già effettuato nel mese di aprile, il secondo il 15 Giugno prossimo).

Per quanto riguarda le misure preventive contro le zanzare (Aaedes albopictus e Culex pipiens) e “le malattie trasmesse da vettore”, sono stati effettuati gli interventi di aprile e maggio, si proseguirà con cadenza mensile 15 Giugno, 13 Luglio, 16 Agosto, 12 Settembre, 11 Ottobre.

L’Amministrazione comunale nel periodo compreso tra il primo del mese di aprile 2022 ed il 31 del mese di ottobre 2022, adotta e pone in essere tutte le misure idonee e necessarie a controllare, contenere e diminuire il fenomeno infestante in sinergia con l’Azienda USL Umbria 1.

Nel periodo antecedente l’apertura dell’anno scolastico sono previsti trattamenti localizzati nelle strutture educative del territorio, aree adiacenti comprese.

Gli interventi da parte della ditta affidataria vengono effettuati seguendo protocolli validati dal Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n.1- Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Servizio Controllo Organismi Infestanti, al quale sono attribuiti le attività di vigilanza igienica sulle attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione sul territorio da parte di soggetti pubblici e privati e le attività di verifica dell’appropriatezza e della sicurezza degli interventi effettuati da parte delle Ditte qualificate che gestiscono in appalto i servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.

Nel mese di febbraio scorso sono stati effettuati gli interventi per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino da parte della Sopra il Muro – Cooperativa Sociale.

Sul sito istituzionale https://www.comune.bastia.pg.it/ consultabile il calendario degli interventi.