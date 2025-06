T-Red Bastia Umbra – Il comune condannato altre 7 volte

Presto comunicheremo la data e l’ora della prossima assemblea

T-Red Bastia Umbra – Il Giudice di Pace di Perugia ha accolto 7 ricorsi relativi al sistema T-RED di Bastia Umbra e ha condannato il Comune al pagamento delle spese legali. Continuano a svolgersi le udienze, già programmate, i presso il Giudice di Pace, con il supporto del comitato “Si rotatoria-No Tred” di Bastia Umbra tramite l’avv. Katiuscia Malfetta. Questa mattina, sono state discusse 7 udienze presso l’ufficio del Giudice di Perugia, riguardanti i verbali emessi a partire dalla vigilia di Natale dell’anno scorso. Gli agenti della Polizia Locale, che rappresentavano il Comune, hanno richiesto di unificare i ricorsi in un unico procedimento e di sospendere le udienze in attesa dell’esito dell’impugnazione della prima sentenza, che non solo aveva annullato il verbale, ma anche condannato il Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese legali. L’avvocato dei ricorrenti, Katiuscia Malfetta, si è opposto a tali richieste, e il giudice ha quindi emesso le sentenze senza accogliere le istanze del Comune.

T-Red Bastia Umbra

Tutti i ricorsi sono stati accolti, le multe annullate, e il Comune, è stato condannato a rimborsare le spese legali, quantificate in € 638,36 per ciascuna sentenza che si aggiungono ai 597,00 euro della prima udienza, per un totale di 5.065.52 euro che il comune al momento è tenuto a rimborsare ai ricorrenti. Nei prossimi giorni, il comitato organizzerà un’assemblea per informare i cittadini sui potenziali sviluppi futuri e per continuare a raccogliere le istanze di ricorso sui verbali già notificati o in arrivo, riguardanti le sanzioni accessorie per la mancata comunicazione del guidatore. È inconcepibile che, nonostante l’accertata illegittimità dei verbali, i cittadini che hanno già pagato entro i 5 giorni dalla notifica una contravvenzione non valida, debbano aggiungere ulteriori somme a quanto già versato per una multa identica a quelle annullate dal Giudice di Pace. Presto comunicheremo la data e l’ora della prossima assemblea.

Comitato Si rotatoria No Tred – San Lorenzo