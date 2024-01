Stanziati 70 mila € per gli operatori di piazza Mazzini e via Roma

Stanziati 70 mila € – Il Comune di Bastia Umbra ha dato il via libera al bilancio di previsione per il triennio 2024-2026. Tra le decisioni principali, spiccano investimenti in opere pubbliche per oltre 7 milioni di euro solo per l’anno 2024 e 70.000 euro di Tari agevolata per le attività commerciali e artigianali condizionate dai lavori in piazza Mazzini e via Roma.

Nonostante i disagi causati dai lavori, il Comune ha deciso di mantenere la qualità e la quantità dei servizi prestati alla cittadinanza, con un’attenzione particolare all’implementazione dei servizi scolastici. Inoltre, non ci sarà alcun aumento della tassazione comunale e nessun adeguamento Istat, con l’IMU che rimane la più bassa del comprensorio.

L’organico del personale sarà implementato, in particolare per i settori amministrativi soggetti alle complesse richieste del PNRR. A partire dal 17 gennaio, la giunta riprenderà gli incontri di zona per illustrare il bilancio 2024 e riportare alla comunità quanto realizzato.

L’assessore Valeria Morettini ha descritto il bilancio come “equilibrato, coerente con l’impostazione che questa amministrazione ha posto fin dal suo insediamento, razionalizzando le risorse, ponendo le priorità sulle quali investire fin da subito, quali: il sociale, la scuola e gli investimenti volti a rigenerare e a mettere in sicurezza il territorio, secondo una programmazione che pone anche uno sguardo sul futuro, nonostante la prossima scadenza del mandato amministrativo”.

Il sindaco Paola Lungarotti ha aggiunto che il bilancio è “coerente con le scelte di questa amministrazione e delle sue linee di mandato, tante delle quali portate a compimento in un quinquennio, di cui due condizionati dalla pandemia. Non ci siamo comunque risparmiati e i lavori in atto ne sono una parte di tutto l’impegno profuso. Il bilancio è il risultato di un lavoro di serietà professionale da parte dei funzionari della macchina comunale che hanno sempre risposto all’Ente quale erogatore di servizi e strutture. Ci apprestiamo a chiudere il mandato, non ci siamo limitati a completare, abbiamo posto le basi per una rigenerazione qualitativa della città”.

Tuttavia, il Movimento 5 Stelle ha bocciato il documento, sostenendo che “nonostante gli alti tassi di interesse sono previsti mutui per il 2024 per quasi 4,3 milioni. Scelta legittima se fossero tutti interventi necessari e non più rinviabili, ma alcuni sembrano più di natura elettorale che strategica per la città. Rileviamo, di contro, tagli agli accantonamenti per la manutenzione del verde, delle strade e per la cultura, l’ambiente poi e le fonti rinnovabili per il risparmio energetico possiamo anche andare a cercarli su Chi l’ha visto?. Si aggiungono anche i mancati interventi dopo l’alluvione: il governo ha detto no allo stato di emergenza, e tocca al Comune sollecitare la Regione per ottenere i fondi”.