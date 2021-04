Le condoglianze del Sindaco Paola Lungarotti alla famiglia di Samuele

“La Comunità bastiola è stata segnata da un altro gravissimo lutto: la perdita di Samuele. Come Sindaco a nome dell’Amministrazione tutta ci stringiamo all’immenso dolore che ha colpito la famiglia di Samuele. Per questi familiari, come per tutti coloro che disgraziatamente subiscono tali perdite, è come essere gettati in un grande voragine, in un incubo da cui vorresti svegliarti ma è impossibile. E’ il lutto più grande, l’ingiustizia più grave e niente e nessuna parola possono aiutare a risollevare l’animo, ferito irrecuperabilmente. C’è poco da dire, c’è tutto da subire. Un ragazzo bello, sotto tutti gli aspetti, con tanti amici, con una comunità sportiva, quella calcistica, disorientata, ferita profondamente anch’essa. A voi, carissimi familiari, la mia vicinanza come primo cittadino della comunità a cui appartenete, che amate e che vi ama, ma anche e soprattutto come madre. Feriti nel profondo, il tempo scorrerà su due binari: quello del passato, dei ricordi, dei giorni felici, della memoria dei pensieri e delle azioni dei propri figli e quello della quotidianità che potrà dare tanto ma non potrà più dare il pieno conforto”. Lo scrive in una nota il Sindaco Paola Lungarotti