Bastia, vandali allagano il palazzetto dello sport di di viale Giontella

BASTIA UMBRA – Vandali ancora in azione. Domenica notte sono entrati all’interno del palazzetto dello sport di viale Giontella e hanno allagato i bagni, il piano gioco e rotto due porte. Domenica pomeriggio invece un gruppo di ragazzini si è arrampicato sul tetto del palazzetto. Una situazione di pericolo che ha spinto alcuni residenti ad allertare le forze dell’ordine. Cinque anni fa, nel campo di calcetto (che ora non c’è più) dietro al palasport, un ragazzo morì schiacciato dal palo della recinzione su cui si era arrampicato.

Per chiudere il week end all’insegna del vandalismo una massa di ragazzini e di adulti si è riversata sopra l’altalena inclusiva dei giardini pubblici di via Marconi. Fatti che hanno spinto il sindaco Paola Lungarotti ad annunciare la denuncia affinché gli autori possano risponderne di fronte alla legge e alla comunità. «È intollerabile – afferma amareggiata Lungarotti – quello sta accadendo. Ci troviamo di fronte ad atteggiamenti che esprimono segnali di maleducazione, mancanza di rispetto, inesistenza di regole e doveri.

A questo l’amministrazione comunale non può sopperire, ma ha il compito di rendere questi luoghi accoglienti e inclusivi. Quando una società si interroga su come reprimere, rispetto a come promuovere o potenziare, è una società in decadenza. Non possiamo creare uno Stato di Polizia. Anche nella nostra comunità questo sta accadendo e ciò mi addolora come sindaco, ma anche come comune cittadina e madre di un ragazzo che proprio domenica mattina ha passato, alla mia presenza, gran parte del suo tempo libero a scaricare all’isola ecologica di Perugia i rifiuti differenziati.

Non ha certamente pensato – precisa – di passare la domenica arrampicandosi sul tetto del palazzetto dello sport, di allagarlo o di ammucchiarsi su una altalena inclusiva. Penso ai tanti ragazzi e alle tante ragazze che a Bastia, in maniera responsabile, passano il tempo libero donandosi agli altri, all’ambiente, alla comunità e che, troppe volte, vengono messi in secondo piano rispetto a chi fa notizia con gli atti di vandalismo. Chiedo ai cittadini – conclude il sindaco – coesione e impegno nel segnalare tempestivamente fatti che compromettono la propria e altrui incolumità e il rispetto delle regole». Massimiliano Camilletti