Bando “Sport nei Parchi” candidature fino al 22 aprile 2023

Nel sito ufficiale del Comune di Bastia Umbra, www.comune.bastia.pg.it è stato pubblicato il nuovo Avviso relativo al bando “Sport nei Parchi”, al quale possono partecipare tutte le associazioni/società sportive dilettantistiche del territorio comunale.

Nella sezione del sito, il modello e le modalità per la presentazione della domanda. Le ASD/SSD che intendono rispondere al bando devono indicare nell’oggetto “Sport nei Parchi – Candidatura ASD/SSD”. ” Sport nei Parchi – Linea di intervento 1″ afferma l’Assessore allo sport Filiberto Franchi è un’azione per la selezione di una ASD/SSD operante nel territorio comunale a cui dare in adozione/gestione l’area attrezzata, appositamente installata presso i Giardini pubblici di via Marconi che il Comune di Bastia Umbra allestirà con attrezzature sportive.

Un’area non solo per i propri associati ma per la cittadinanza che ne vorrà usufruire nelle ore settimanali stabilite con personale specializzato. Il progetto è nato dalla collaborazione tra Sport e Salute e Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI a cui ha partecipato il Comune di Bastia Umbra ottenendo il contributo”

Il termine per la presentazione delle candidature è il 22 aprile 2023.

Settore Cultura, Turismo, Sport: Per supporto nella compilazione della domanda è possibile contattare il responsabile del procedimento, Dott. Bernardo Lancia, ai seguenti contatti: 075.8018.252;

bernardo.lancia@comune.bastia.pg.it.