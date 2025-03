Bastia scivola verso la zona playout

TERNI – L’Olympia Thyrus San Valentino Terni vince contro il Bastia in un incontro decisivo per la classifica. La squadra ternana si impone per 2-1, consolidando la propria posizione nella zona playoff. Il Bastia invece resta vicino alla zona playout, aumentando il rischio di retrocessione.

Il match si decide nella ripresa. Dopo un primo tempo senza reti, l’Olympia Thyrus passa in vantaggio al 1’ del secondo tempo con Gesuele, che batte di testa il portiere Taiti. Pochi minuti dopo, al 4’, arriva il raddoppio con Kuqi, abile a sfruttare una posizione al limite del fuorigioco per superare nuovamente Taiti.

Il Bastia prova a reagire e accorcia le distanze al 40’ con Ubaldi, ma non basta. Nonostante il forcing finale, i biancorossi non trovano il gol del pareggio. La sconfitta lascia il Bastia in una posizione critica di classifica.

L’arbitro Dionigi di Terni estrae un cartellino giallo per Bernardini, mentre il dirigente del Bastia, Matteo Mammoli, viene espulso per proteste al 23’ del secondo tempo.

Il prossimo impegno per il Bastia sarà contro l’Angelana, attuale seconda in classifica, in un derby che si preannuncia fondamentale per le sorti della squadra.