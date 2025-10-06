Club Numismatico e sportello SPID a Bastia: nuove aperture

Ogni venerdì e sabato servizi e incontri in Piazza Cavour aperti al pubblico

Da venerdì 3 ottobre 2025, a Bastia, l’Associazione Bastia Città apre il Club Numismatico nella sua sede di Piazza Cavour 37, ogni venerdì dalle 16:00 alle 18:00. Il luogo diventa punto d’incontro per appassionati e curiosi di monete, francobolli e collezionismo in generale, offrendo consulenze, esposizioni e scambi. L’iniziativa invita anche chi non ha esperienza, stimolando la passione per la storia e le curiosità legate agli oggetti da collezione.

Da sabato 11 ottobre, nella stessa sede, riparte anche lo sportello SPID, attivo solo su prenotazione il sabato dalle 16:00 alle 18:00. Il servizio gratuito è rivolto a chi necessita di assistenza per attivazione o aggiornamento dati SPID, inclusi email e documenti, supportato da un esperto socio dell’associazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il 3924659200 o scrivere all’indirizzo mail dedicato.

Titolo: Bastia: Club Numismatico e sportello SPID – nuove aperture

Giorno: Venerdì 3 ottobre 2025

Orario di inizio: 16:00

Luogo: Piazza Cavour 37, 06083 Bastia Umbra (PG), Italia

Descrizione:

L’Associazione Bastia Città inaugura il Club Numismatico nella sede di Piazza Cavour 37, attivo ogni venerdì dalle 16:00 alle 18:00. Spazio dedicato a monete, francobolli e collezionismo, con consulenze, esposizioni e scambi aperti anche ai principianti.

Dal sabato 11 ottobre, nello stesso luogo, riparte lo sportello SPID, disponibile su prenotazione ogni sabato dalle 16:00 alle 18:00. Servizio gratuito di assistenza per attivazione o aggiornamento SPID, email e documenti, curato da un socio esperto.

Info e prenotazioni: 392 4659200 | ✉ [email dedicata].

Link Google Calendar:

https://calendar.google.com/calendar/render?action=TEMPLATE&text=Bastia%3A+Club+Numismatico+e+sportello+SPID+–+nuove+aperture&dates=20251003T140000Z%2F20251003T160000Z&details=L%E2%80%99Associazione+Bastia+Citt%C3%A0+apre+il+Club+Numismatico+ogni+venerd%C3%AC+16-18+e+lo+sportello+SPID+ogni+sabato+16-18+su+prenotazione.+Info%3A+3924659200&location=Piazza+Cavour+37%2C+06083+Bastia+Umbra+(PG)%2C+Italia