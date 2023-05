Calcio, finale Spoleto-Bastia1924

BASTIA UMBRA – Domenica finale play off del girone B di Promozione per il Bastia 1924 che, dopo la vittoria di Campello sul Clitunno, torna in campo contro lo Spoleto seconda forza del campionato, in palio c’è l’accesso alla finale contro la vincente dei play off del girone A (Pietralunghese o Tavernelle).

Lo Spoleto, per accedere alla finale che vale l’Eccellenza, in virtù della migliore posizione in classifica, potrà contare su due risultati su tre: pareggio (dopo 120′) o vittoria, mentre il Bastia 1924 è obbligato a vincere.

Ad arbitrare l’incontro in calendario Domenica 28 Maggio alle ore 16:30 allo stadio Comunale “Mercatelli” di Spoleto, sarà il signor Pietro Aloi della sezione di Gubbio. Sarà assistito nell’occasione da Ettore Caravella e Chiara Trotta entrambi della sezione di Perugia.