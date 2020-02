Pallamano, vittoria in trasferta per l’Asalb Pallamano Bastia

Vittoria in trasferta per l’Asalb Pallamano Bastia Umbra domenica 16 febbraio a S. Maria a Monte (PI) contro la squadra del Montecarlo. Una partita divertente e ben giocata da entrambe le squadre che sono rimaste vicine nel punteggio per gran parte dell’incontro. Parte bene la squadra bastiola che si porta 5-3 all’ottavo minuto del primo tempo grazie alla mano calda del terzino destro Rossi. Continua il buon momento dell’Asalb che al diciannovesimo minuto è ancora avanti 10-7.

Negli ultimi dieci minuti del primo tempo i biancorossi sbagliano troppo in attacco e i toscani riescono a recuperare passando in vantaggio 13-11 a tre minuti dalla fine della prima frazione. Il Bastia serra i ranghi e grazie alle ottime parate del portiere Dionigi riesce a chiudere il primo tempo in parità 13-13.

La seconda frazione di gioco continua sull’onda della prima parte e le due contendenti continuano a rimanere appaiate nel punteggio, ad otto minuti dalla fine il risultato è 21-21. In seguito ad un’espulsione temporanea di un giocatore toscano, gli umbri allungano 25-21 a tre minuti dalla fine chiudendo la partita con il risultato finale di 26-23.

Il terzino destro Michele Rossi commenta così l’incontro:”E’ stata una partita molto tirata con un’ottima prestazione delle due difese, nella parte finale siamo riusciti ad allungare ed abbiamo vinto con merito”. Asalb Bastia Umbra: 23 Antonelli (2), 17 Balducci (1), 80 Cancellotti, 30 Dionigi, 18 Dottorini, 99 Giorgi, 26 Malizia (2), 11 Marini, 27 Ripi G. (10), 9 Rosi (4), 22 Rossi (7), 10 Rustici, All. Contini, Dir. Antonelli.