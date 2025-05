Azzurra domina le finali Propaganda FIN Umbria 2025

A Bastia Umbra 47 medaglie per la squadra multisede

Si è conclusa con un’esplosione di entusiasmo la giornata del 18 maggio alla piscina di Bastia Umbra, dove si sono svolte le finali regionali Propaganda della FIN Umbria. Alla competizione hanno partecipato circa 500 giovani nuotatori provenienti da tutta la regione, impegnati in un clima di confronto sportivo e correttezza agonistica.

La società Azzurra si è distinta nettamente tra le formazioni presenti, portando in gara ben 90 atleti in rappresentanza delle sedi di Bastia Umbra, Assisi, Foligno, Umbertide, Spoleto e Ponte San Giovanni. La squadra ha saputo imporsi sia per numero che per qualità delle prestazioni, frutto di un attento lavoro tecnico svolto durante l’intera stagione.

A conferma del successo, il medagliere finale evidenzia 15 ori, 17 argenti e 15 bronzi per il team Azzurra, per un totale di 47 podi. Un risultato che riflette l’impegno quotidiano in allenamento e la collaborazione costante tra allenatori, famiglie e ragazzi.

La manifestazione ha offerto una panoramica concreta del vivace movimento natatorio umbro, sottolineando la funzione formativa e aggregativa dell’attività Propaganda. In questo contesto, la prova di Azzurra ha rappresentato un esempio di continuità e crescita nel settore giovanile.

Il buon esito della manifestazione e l’ottimo rendimento della squadra rafforzano il ruolo di Azzurra nella promozione dello sport in Umbria e consolidano il valore del progetto condiviso tra tutte le sedi operative del club.