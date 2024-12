La manutenzione urgente di Bastia: tra promesse e realtà

La manutenzione urgente – Le aree pubbliche di Bastia sono ormai da tempo in condizioni critiche, con una necessità urgente di manutenzione ordinaria e straordinaria. I cittadini e le forze politiche locali, tra cui Forza Italia e Bastia Popolare, esprimono una crescente preoccupazione per la situazione di abbandono in cui versano percorsi pedonali, segnaletica stradale, aree verdi e altri elementi infrastrutturali. Nonostante le promesse fatte in campagna elettorale, la giunta comunale non ha ancora intrapreso azioni concrete per risolvere i numerosi disagi. L’impressione che emerge è che il cambiamento auspicato, ovvero una Bastia più curata, sicura e vivibile, rimanga un obiettivo lontano.

La situazione delle aree pubbliche è decisamente allarmante. I percorsi pedonali, da tempo abbandonati a se stessi, sono ormai inutilizzabili in molte zone della città, compromettendo la sicurezza dei cittadini. La segnaletica stradale, elemento fondamentale per la sicurezza della circolazione, è in molti casi danneggiata, illeggibile o addirittura assente. In particolare, alcuni segnali stradali sono stati danneggiati dagli eventi atmosferici o da incidenti e non sono mai stati ripristinati. Un altro aspetto critico riguarda i cestini gettacarte nelle aree verdi, che spesso sono distrutti o non sostituiti, con conseguenti problemi di decoro urbano e di igiene. Anche le staccionate e i parapetti in diverse zone, come quello di Bastiola, sono in pessime condizioni e non vengono riparati nonostante le ripetute segnalazioni.

La situazione non riguarda solo le aree pubbliche, ma anche la pubblica illuminazione, che presenta numerosi punti non funzionanti o pericolanti. In alcune zone, l’illuminazione è insufficiente, creando rischi per i pedoni e per la sicurezza in generale. Questi problemi, che in apparenza potrebbero sembrare di poco conto, hanno un impatto significativo sulla vita quotidiana dei cittadini. Le segnalazioni, fatte in vari momenti e da diverse forze politiche, sembrano non essere state sufficienti a portare a soluzioni concrete. Nonostante alcuni interventi, come la sostituzione di alcuni segnali o la riparazione parziale di alcuni impianti di illuminazione, la situazione resta in gran parte irrisolta.

Forza Italia e Bastia Popolare, i principali gruppi politici che hanno sollevato la questione, sottolineano che la giunta deve passare dalle parole ai fatti. “Non vogliamo fare polemica, ma ottenere risultati concreti. La città ha bisogno di essere più curata, più sicura, più vivibile. Questo dovrebbe essere l’obiettivo di tutti i cittadini, indipendentemente dalle appartenenze politiche”, hanno dichiarato i rappresentanti dei due partiti. Le problematiche segnalate non sono nuove e non possono più essere ignorate. Le forze politiche, che da sempre si sono battute per la risoluzione dei problemi, invitano ora l’amministrazione a mantenere le promesse fatte durante la campagna elettorale, affinché Bastia diventi davvero una città in cui i cittadini possano vivere in sicurezza e con qualità della vita.

Forza Italia e Bastia Popolare chiedono che venga elaborato un piano di manutenzione straordinaria per le aree verdi, i percorsi pedonali e la segnaletica, con un particolare focus sulla sicurezza. “Non stiamo chiedendo nulla di straordinario, ma solo che l’amministrazione dedichi le giuste risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture cittadine. Si tratta di interventi che non solo migliorano l’estetica della città, ma sono anche fondamentali per la sicurezza dei cittadini”, affermano i rappresentanti dei partiti. Gli interventi devono partire dal prossimo bilancio di previsione, che rappresenta una delle occasioni principali per la giunta di dimostrare la propria volontà di risolvere le problematiche che affliggono la città.

La manutenzione straordinaria delle aree pubbliche

Uno dei temi principali sollevati dai politici locali riguarda la manutenzione straordinaria del verde pubblico e delle aree verdi della città. La città ha numerosi parchi e giardini che sono frequentati quotidianamente dai cittadini. Tuttavia, la manutenzione di questi spazi è insufficiente, con conseguente degrado delle aree verdi e perdita di qualità per l’ambiente urbano. La situazione è ulteriormente aggravata dalle condizioni climatiche degli ultimi anni, che hanno portato a danni anche più gravi, come nel caso del percorso verde danneggiato dalla recente esondazione del Tescio.

“Il nostro parco fluviale, uno dei polmoni verdi più importanti della città, è in condizioni critiche”, affermano i rappresentanti di Forza Italia e Bastia Popolare. L’area verde danneggiata dall’esondazione necessita di interventi urgenti e sostanziali, non solo per il ripristino dei danni causati dall’alluvione, ma anche per garantire una manutenzione ordinaria che permetta di preservare questa risorsa per le generazioni future. I cittadini, ogni giorno, verificano di persona lo stato di abbandono in cui versano questi spazi, una realtà che non può più essere ignorata.

Gli interventi necessari per il parco fluviale, secondo i gruppi politici, dovrebbero essere finanziati in parte utilizzando le risorse derivanti dalla gestione delle sanzioni per violazioni del codice della strada. Il piano triennale 2025-2027, che prevede un aumento significativo degli introiti derivanti dalle sanzioni, potrebbe rappresentare una fonte di risorse per il risanamento delle infrastrutture cittadine. In particolare, i fondi derivanti dall’aumento delle entrate per le sanzioni stradali potrebbero essere destinati alla manutenzione della segnaletica stradale e alla cura delle aree verdi, come promesso dalla giunta.

La segnaletica stradale e la sicurezza

Un altro punto fondamentale riguarda la segnaletica stradale. L’amministrazione deve affrontare con urgenza la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale. In molte strade, la segnaletica è illeggibile o danneggiata, creando potenziali rischi per la sicurezza stradale. La giunta dovrebbe destinare una parte dei fondi raccolti dalle sanzioni stradali per risolvere questa problematica, al fine di garantire una circolazione sicura per tutti i cittadini. “Non si tratta di una questione secondaria, ma di un intervento indispensabile per la sicurezza della circolazione e per prevenire incidenti”, sottolineano i rappresentanti politici.

Oltre alla segnaletica, le aree pubbliche necessitano di un piano di intervento che preveda una programmazione accurata della manutenzione. Gli interventi dovrebbero riguardare non solo le aree verdi, ma anche le strutture urbane che oggi versano in uno stato di degrado, come panchine, recinzioni e altri arredi urbani. La manutenzione di queste infrastrutture non dovrebbe richiedere segnalazioni da parte dei cittadini, ma dovrebbe essere parte di una pianificazione ordinaria della giunta.

La politica della giunta: tempi e responsabilità

Forza Italia e Bastia Popolare criticano la giunta per il ritardo nel prendere provvedimenti concreti, sottolineando che l’attuale amministrazione non può più giustificarsi con il tempo necessario per l’insediamento. È ormai passato più di mezzo anno dall’insediamento della giunta, e i cittadini di Bastia si aspettano risultati concreti. “Le promesse elettorali devono tradursi in azioni. Non possiamo più aspettare”, affermano i rappresentanti delle forze politiche locali. È il momento di mettere in pratica quanto dichiarato durante la campagna elettorale, altrimenti i cittadini potrebbero considerare il cambiamento promesso solo una mera illusione.

Forza Italia e Bastia Popolare sono determinati a continuare a monitorare la situazione e a segnalare alle autorità locali ogni problematico che non viene affrontato in modo adeguato. La situazione di Bastia richiede una gestione più attenta, con interventi tempestivi e risorse adeguate per mantenere il decoro e la sicurezza. “Non vogliamo solo fare opposizione, vogliamo che Bastia diventi una città più vivibile e sicura per tutti”, concludono i rappresentanti dei due partiti.

Con il prossimo bilancio di previsione, la giunta avrà l’opportunità di dimostrare concretamente la propria volontà di risolvere i problemi, affrontando con serietà la manutenzione delle infrastrutture pubbliche e garantendo un miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini di Bastia. Se questa occasione non verrà colta, i cittadini potrebbero vedere che, nonostante il cambiamento di amministrazione, i problemi rimangono gli stessi.