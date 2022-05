Bastia-Angelana, iniziativa dei tifosi: tutti allo stadio con una bandiera

L’attesa per il Derby di domenica contro l’Angelana si fa sentire, una gara dove c’è in palio la permanenza in serie “Eccellenza“, proprio per questo motivo i tifosi della Gradinata Fiera (così è stata ribattezzata dai tifosi più attaccati) non esitano a lanciare nuove iniziative per colorare di biancorosso il Carlo Degli Esposti.

L’invito è quello di portare con se una bandiera biancorossa, in modo tale da creare una cornice di pubblico unica, capace di abbracciare l’intero stadio e mostrare l’affetto, nel modo più evidente possibile, alla squadra della città.

La partita è in programma domenica 29 ore 16:00 allo Stadio Carlo Degli Esposti di Bastia Umbra.