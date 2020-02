Caminanti di Noto invadono piazzale delle poste a Bastia con i loro camper

Beccati e invitati dalla polizia locale di Bastia Umbra ad abbandonare l’area. I caminanti di Noto, tipologie di rom così chiamata, qualche giorno fa si erano accampati sul piazzale delle poste con i loro “lussuosi” camper. Si tratta di gruppi familiari, piuttosto numerosi ed estesi. Erano circa 6 o 7 mezzi. Le immagini mostrano chiaramente le loro abitudini.

La polizia locale di Bastia Umbra, al seguito del maggiore Carla Menghella, ricevuta la segnalazione della loro presenza, si è mobilitata affinché questi soggetti abbandonassero il posto. Sono stati identificati e invitati ad andare via. I soggetti in questione non hanno opposto alcuna resistenza e dopo qualche ora sono andati via, con tutte le loro cose. Non è la prima volta che a Bastia umbra viene segnalata la presenza di questi personaggi, noti anche come soggetti molto abili ad effettuare truffe, come quella dello specchietto, oltre ai furti nelle abitazioni o truffe ai danni di anziani.