Da sabato 1 agosto 2020 torna in vigore la sosta a pagamento

Da sabato 1 agosto 2020 torna in vigore il pagamento per la sosta nei parcheggi regolamentati dal parchimetro (strisce blu), sospesi a causa dell’emergenza Covid con ordinanza in vigore fino al 31 luglio. La regolamentazione ordinaria era stata ripristinata ed è già in vigore anche nelle aree dei parcheggi che prevedono l’uso del disco orario, sospesa a suo tempo per lo stesso motivo. Raccomandiamo pertanto ai cittadini di eseguire il pagamento del ticket nei parcheggi delimitati da strisce blu e di rispettare l’esposizione del disco orario nelle zone da questo regolamentate.