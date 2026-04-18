Sviluppo ZES guida crescita e imprese a Bastia Umbra

Lo sviluppo della Zona Economica Speciale è stato al centro del confronto che ha animato il Cinema Esperia di Bastia Umbra, dove amministratori, tecnici e rappresentanti delle categorie economiche hanno analizzato strumenti, opportunità e ricadute operative legate alla nuova strategia regionale. L’iniziativa, promossa dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia con il patrocinio della Regione Umbria e del Comune di Bastia Umbra, ha confermato la centralità della città nel dibattito sulle politiche di crescita e sulla capacità del territorio di attrarre investimenti qualificati.

ZES Umbria tra pianificazione, imprese e semplificazione

L’apertura dei lavori ha visto gli interventi istituzionali dell’Assessora comunale Ramona Furiani e dell’Assessore regionale Francesco De Rebotti, affiancati dai rappresentanti delle professioni tecniche e delle associazioni datoriali. Un parterre che ha evidenziato la volontà di costruire un dialogo stabile tra istituzioni e mondo produttivo, condizione essenziale per rendere la ZES uno strumento realmente efficace.

Il convegno ha approfondito i meccanismi operativi della ZES, dalle agevolazioni fiscali ai percorsi di accesso al credito, fino al funzionamento dell’Unità di Missione regionale e al procedimento unico per l’insediamento delle imprese. Un quadro tecnico che ha messo in luce la necessità di competenze solide e aggiornate, sia nel settore pubblico sia in quello privato, per garantire tempi certi e procedure semplificate.

Pianificazione urbanistica come motore di qualità territoriale

Nel suo intervento, l’Assessora Furiani ha richiamato il ruolo decisivo della pianificazione urbanistica come architrave dello sviluppo locale. Ha sottolineato come il Piano Regolatore debba dialogare con strumenti innovativi come la ZES, orientando le scelte verso una crescita ordinata, sostenibile e coerente con la vocazione del territorio. Bastia Umbra, comune più densamente popolato dell’Umbria, si trova infatti in una fase cruciale: bilanciare tutela e trasformazione, proteggere il suolo e allo stesso tempo favorire l’arrivo di nuove attività produttive ad alto valore aggiunto.

Forum delle Imprese e nuova governance dello sviluppo

Il convegno ha segnato anche l’avvio del Forum delle Imprese di Bastia Umbra, un nuovo spazio di confronto permanente promosso dall’Amministrazione comunale. L’obiettivo è costruire una relazione strutturata con il tessuto produttivo, favorendo ascolto, collaborazione e co-progettazione delle politiche di sviluppo. Uno strumento che punta a rafforzare la competitività locale e a rendere più efficace l’utilizzo delle opportunità offerte dalla ZES.

Una visione condivisa per la crescita del territorio

A chiudere i lavori è stato il Sindaco Erigo Pecci, che ha ribadito l’importanza di una strategia condivisa tra istituzioni, imprese e professionisti. Una visione comune, ha evidenziato, è indispensabile per accompagnare Bastia Umbra verso una crescita sostenibile, capace di valorizzare le potenzialità del territorio e di cogliere appieno le opportunità offerte dai nuovi strumenti di sviluppo.

L’Amministrazione comunale ha espresso un sentito ringraziamento al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia, ai relatori e ai numerosi partecipanti che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, confermando Bastia Umbra come uno dei poli più dinamici dell’Umbria.