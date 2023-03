Expo Casa, è di scena la sostenibilità edilizia

Non solo home living: nel ricco calendario di appuntamenti della kermesse di Bastia Umbra, incontri e approfondimenti sui principali trend che stanno cambiando le nostre case. Oggi si parla di sostenibilità e risparmio energetico, domani all’Area eventi è di scena il verde verticale e ricerca digitale per le costruzioni in legno

Expo Casa si conferma vetrina di spicco per le aziende del comparto casa ed edilizia ma anche per tutti coloro che vogliono scoprire come sarà la casa del futuro. A questo interrogativo cercano di rispondere i convegni che si stanno susseguendo nell’Area Eventi del Padiglione 8: l’evoluzione del design degli ambienti domestici infatti riflette anche le emergenze e i cambiamenti che coinvolgono la società contemporanea.

AMONI: “ESPOSITORI SODDISFATTI, RILANCIAMO ECONOMIA”

“Ho raccolto le impressioni di diversi espositori – spiega il presidente di Epta Confcommercio Umbria Aldo Amoni – che oltre ad essere soddisfatti erano anche molto stanchi per gli incontri avuti con la grande massa di visitatori. Tanti hanno concluso diversi affari e appuntamenti e questo mi rende molto soddisfatto, perché lo scopo della società Epta è proprio quello di rilanciare l’economia e si sta concretamente realizzando. Voglio ribadire il mio ‘grazie’ a tutti, in modo particolare ai miei collaboratori”

OGGI SI PARLA DI GREEN BUILDINGS E SOSTENIBILITÀ

Ieri è stata la volta dell’incontro dal titolo ‘Isolamento acustico e termico dell’involucro’, che ha attirato un folto pubblico di addetti ai lavori e curiosi; si prosegue oggi pomeriggio alle 15.30 nell’Area eventi (padiglione 8) con l’architetto Giovanni Montanaro che terrà una conferenza dal titolo ‘Realizzare edifici sostenibili che ottimizzano i costi’, una riflessione sul concetto di ‘green building’ e sulle sfide che attendono l’architettura nei prossimi anni per aumentare l’efficienza energetica e ottimizzare l’impiego di risorse e materiali.

DOMANI AL CENTRO VERDE VERTICALE E DESIGN DEL LEGNO

Domani dalle 15.30 alle 17.30 il focus della serie di eventi ‘Le forme dell’abitare’ organizzata dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti E Conservatori della Provincia di Perugia sarà su un altro argomento di grande attualità: ‘La nuova città’: Il verde verticale (& non solo)’ è il nome del convegno che vedrà protagonisti l’architetto e designer Stefano Chiocchini (Premiato col Compasso d’Oro nel 2022) e Simone Celebrin, Responsabile Tecnico Celebrin Dimensione Verde.

Con Stefano Chiocchini e Simone Celebrin si passeranno in rassegna le innovazioni più virtuose e le tecniche più adatte a realizzare coltivazioni ad alto valore estetico nei tetti verdi e nelle pareti verticali, tenendo presente il risparmio idrico ed energetico e la possibilità di ottenere, con orti urbani di quartiere, un’alta qualità alimentare.

Sempre domani 8 marzo dalle 17.30 alle 19.30 all’Area eventi la presentazione del volume e delle ricerche dal titolo ‘Digital wood design’. Il convegno promosso dall’impresa ABITARE+ offre un momento di riflessione sul valore della ricerca e del digitale per le costruzioni in legno, presentando l’attività in essere su tale tema proposta da un gruppo dell’Università degli Studi di Perugia.

In tale contesto sarà presentato il volume DIGITAL WOOD DESIGN. Innovative Technique of Representation in Architectural Design, curato da Fabio Bianconi e Marco Filippucci ed edito dalla Springer nel 2019, un successo editoriale internazionale che ha superato le 500.000 copie digitali vendute nel mondo e che lo annovera ad essere un punto di riferimento nel settore del legno.

Il convegno è introdotto da Daniele Sani, amministratore unico di ABITARE+.

Il primo intervento è di Fabio Bianconi, incentrato sulla presentazione delle ricerche svolte dal gruppo di lavoro sul tema delle architetture in legno e del valore del digitale

Giulia Pelliccia mostra le ricerche iniziate nel contesto della collaborazione fra ABITARE+ e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, proseguite nel corso di un dottorato di ricerca incentrato sul design del legno ed in particolare sulla valorizzazione della risposta igroscopica di questo materiale, anche trascritto attraverso processi di stampa “4D”, sviluppi della ricerca che hanno trovato una proficua collaborazione con il centro di ricerca canadese dell’University of Waterloo.

L’ultimo intervento sarà di Marco Filippucci, per la presentazione delle tendenze internazionali trasformate dai processi di transizione digitale, evidenziando come le reti che si sono aperte offrano un profondo stimolo all’innovazione.

BIGLIETTO RIDOTTO FINO A VENERDÌ

La più grande fiera dedicata all’home living del Centro Italia fino a domenica 12 marzo è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 20.00, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 20.00 con 200 espositori italiani, 24.000 mq di esposizione e 3 padiglioni dedicati a Edilizia, Arredamento e Complementi e Arredo Esterno.

Un evento da vivere intensamente per scoprire nuove proposte, idee e soluzioni: dall’arredamento ai materiali per la costruzione ecosostenibili, passando per domotica, sistemi di illuminazione e complementi d’arredo della tradizione artigiana, i visitatori potranno toccare con mano e acquistare direttamente in fiera i prodotti di loro gradimento.

È possibile acquistare il biglietto presso le casse della fiera oppure online usufruendo di specifici sconti.Biglietto intero € 8; ridotto € 4 per ragazzi dai 14 ai 18 anni; ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino a 13 anni.

Promozione per chi acquista online il biglietto valido dal lunedì al venerdì al costo di €4 anziché €8.