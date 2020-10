Rocca Baglionesca viola il 20 ottobre, Giornata Internazionale della Mastocitosi

La Giornata in oggetto è un appuntamento annuale, celebrato a livello internazionale con iniziative volte a sensibilizzare la diffusione della conoscenza di una patologia rara e molto spesso non riconosciuta: la mastocitosi. Molte città nel mondo in occasione della Giornata hanno illuminato i loro monumenti con una luce viola, colore con cui i ricercatori tingono i Mastociti per poterli analizzare, pertanto Bastia Umbra colorerà di luce viola la Rocca Baglionesca, elemento rappresentativo della Città accendendo una luce per la causa della ricerca sulla Mastocitosi. La campagna di sensibilizzazione è promossa da Asimas Onlus (Ass. Italiana Mastocitosi), sul sito www.asimas.it maggiori informazioni.