Bastia al centro di Wikiloves Monument 2025

Anche quest’anno si svolgerà l’edizione italiana di Wiki Loves Monuments, il più grande concorso fotografico del mondo dedicato ai monumenti, che invita tutti i cittadini a documentare e valorizzare online il patrimonio culturale italiano, realizzando fotografie da caricare su Wikimedia Commons con licenzia libera.

La nostra Città è organizzatrice del concorso regionale umbro, il quale è strutturato in vari livelli che comprendono sezioni nazionali e regionali, in collaborazione con l’Associazione Pro Cultura Aperta e l’Associazione Fotografica Contrasti, che si terrà in contemporanea in tutto il mondo a partire dal 1° Settembre fino al 30 dello stesso mese, con la premiazione delle migliori fotografie che avverrà in autunno.

L’obiettivo del concorso è quello di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del proprio territorio fotografando i monumenti censiti e indicati all’interno della web-app e caricando le proprie fotografie su Wikimedia Commons direttamente da telefono o computer. Le foto possono essere fatte in qualsiasi momento dell’anno ma, perché siano valide per il concorso, devono essere necessariamente caricate tra il primo e il 30 Settembre. Attraverso questa procedura le foto parteciperanno al concorso locale e, se selezionate, anche a quello nazionale e internazionale.

Wikimedia è un’Associazione che opera a livello mondiale nell’ambito della cultura libera e della diffusione di conoscenza attraverso varie piattaforme online, tra queste le più conosciute e utilizzate sono Wikipedia e OpenStreetMap. In quest’ottica, il Comune di Bastia Umbra intende impegnarsi nella diffusione della libera conoscenza sostenendo i progetti di Wikimedia Italia quali contenitori e generatori del sapere libero. Per ogni domanda è possibile scrivere all’indirizzo contatti@wikilovemonuments.it o consultare il sito di Wiki Loves Monuments in cui è possibile trovare tutti i link e le informazioni necessarie.

Per quanto riguarda la nostra Città è possibile verificare le opere censite all’interno della web-app che al momento sono:

La Biblioteca Comunale “Alberto la Volpe”; La Chiesa di San Rocco; La Chiesa di Santa Croce; La Chiesa di San Michele Arcangelo; La Chiesa di San Marco Evangelista; La Chiesa di San Lorenzo

Si tratta di una grandissima occasione per la nostra Città e per tutti gli appassionati di fotografia per valorizzare e promuovere il nostro patrimonio artistico, regalandosi la soddisfazione di partecipare al più grande contest fotografico al mondo!