Torna il cinema a Bastia Umbra, l’arena estiva del Cinelido Esperia

Si parte giovedì 2 luglio alle 21:15 con il film di animazione Inside Out, il grande successo firmato Disney Pixar, che ha incantato ed emozionato milioni di persone di ogni età. L’arena, allestita a ridosso del fiume, nella cosidetta Rivierasca, è stata ribattezzata per l’occasione “Cinelido Esperia” e realizzata grazie al prezioso supporto del Comune di Bastia Umbra; è parte del circuito umbro di cinema all’aperto “Super Cinema Umbria”, promosso da ANEC Umbria e volto a sostenere la riapertura dei cinema della nostra regione.

Le proiezioni al Cinelido proseguiranno a cadenza quotidiana fino alla domenica, fermandosi solo di lunedì, per poi ripartire con proiezioni giornaliere che termineranno il 15 agosto. Per chi se li fosse persi, o li ha amati tanto e desidera rivederli, i tre film che andranno a completare la prima settimana di proiezioni sono alcuni dei più grandi successi al botteghino italiano di questa stagione cinematografica: L’immortale (venerdì 3), La dea fortuna (sabato 4) e Piccole donne (domenica 5).

Cinelido Esperia non sarà solo cinema: potremo, infatti, prendere parte agli “Appuntamenti al tramonto” ogni giovedì, a partire dalle ore 19:00, con musica, teatro e narrazione.

Un’attenzione speciale andrà ai piccoli che oltre ai film di animazione in programma ogni giovedì, potranno prendere parte gratuitamente, previa prenotazione, ad un ricco programma domenicale per le famiglie, con letture, laboratori e piccole performance, organizzato dalla cooperativa Fare in collaborazione con la Ludoteca e la Biblioteca Comunale, grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale.

Per informazioni più dettagliate e aggiornamenti basterà seguire o scrivere al sito e alla pagina social del Cinema Esperia Bastia: www.cinemaesperiabastia.it – @CinemaEsperiaBastia – +39 340 5214937.

Cinelido Esperia, Rivierasca, Via Ignazio Silone, Bastia Umbra.

Dal 15 giugno la fase 3 ha dato, finalmente, il via libera alla riapertura di cinema e teatri e Bastia Umbra riparte proprio dalla cultura e dal desiderio di tornare ad essere una comunità attiva e partecipe.

L’occasione preziosa è quella del Cinelido Esperia, uno spazio pubblico all’aperto, in cui sarà possibile, in tutta sicurezza, godere del grande schermo e di una ricca programmazione cinematografica curata dal Cinema Esperia, che ha aderito al progetto “Super Cinema Estate”, promosso dalla Rete dei Cinema Umbri.

Questo spazio, allestito a ridosso del fiume, nella cosidetta Rivierasca, collega idealmente la piazza ed il suo percorso verde proiettandoci in una dimensione di socialità consapevole, necessaria e decisamente attesa dopo il lungo periodo di lockdown.

Da giovedì 2 luglio, aperto tutte le sere, ad eccezione del lunedì, il Cinelido ci attende con un film diverso ogni sera: dall’animazione per i più piccoli, ai grandi classici, alle ultime uscite.

Un’attenzione speciale sarà rivolta proprio ai piccoli, i quali, oltre alle proiezioni cinematografiche, avranno la possibilità di partecipare ad una serie di eventi sostenuti e realizzati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Sistema Museo e FARE cooperativa sociale. A cura della Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe”, l’iniziativa “La biblioteca va in città”, prevede due appuntamenti domenicali: domenica 12 luglio alle ore 18, “Rodari all’Improvviso” a cura di Mirko Revoiera, cantastorie e domenica 9 agosto, “Il segreto del bosco”, a cura di Tieffeu e Microteatro Terra Marique.

“Ateatroragazzi”, il progetto che da quindici anni accompagna migliaia di ragazzi della Regione alle visioni teatrali, dedicherà, invece, tre appuntamenti domenicali alle famiglie con attività laboratoriali e performance di teatro ragazzi: domenica 19 luglio un laboratorio artistico sarà propedeutico allo spettacolo di Nicola Pesaresi, “Il Ventriloquo” (Zitto quando parli!), mentre domenica 26 luglio sarà dedicata ai nonni e ai nipoti, sotto la guida esperta di Teresa Rospetti e Rodolfo Mantovani, che sul filo della memoria creeranno un percorso immaginario che, partendo dalla città, si concluderà nello spazio dell’arena. Domenica 2 agosto sarà il gioco a condurre i nostri piccoli nel mondo del racconto e delle fiabe, con Ingrid Monacelli e la sua “Drindri”; ad introdurre lo spettacolo, due bellissimi laboratori ludici, realizzati in collaborazione con la Ludoteca Comunale e la cooperativa Asad.

Il Cinelido ospiterà, inoltre, ogni giovedì alle ore 19:00, “Appuntamenti al tramonto”, una rassegna di perfomance dal vivo, realizzata in collaborazione con FARE cooperativa sociale, in cui artisti e spettatori potranno condividere il tempo di un aperitivo, ascoltando un concerto o prendendo parte ad uno spettacolo teatrale, spaziando dalla musica brasiliana al soul, dall’improvvisazione alla narrazione. Aprirà la rassegna, il 09 luglio, la voce e l’energia del grande Almir Da Cruz, accompagnato nella sua tournée umbra da Josè Augusto Junior alla batteria e da Francesco Montesi alle percussioni. Il 16 luglio, viaggeremo alla volta dell’America con Soul Train Acoustic, band acustica “figlia” della Scuola Comunale di Musica “Fare Musica”, ed il suo repertorio ispirato ai grandi successi soul della Motown Records anni ’60. Giovedì 23 luglio, l’appuntamento al tramonto si tingerà di risate e della frizzante allegria di un format più che consolidato come IMPROPILLOLE settacolo di improvvisazione teatrale di Voci e Progetti – Improperugia. Il 30 luglio, ultimo giovedì del mese, Rodolfo Mantovani, nella duplice veste di autore ed interprete, ci accompagnerà in un viaggio nella storia cittadina fra anedotti, tradizioni popolari, personaggi, usi e costumi che si svolge nelle quattro stagioni, in questo caso: l’estate!

INFO:

– Programmazione Cinelido: +39 340 521 4937 – www.cinemaesperiabastia.it

– “La biblioteca va in città”. Ingresso gratuito. Info: bibliotecabastia@sistemamuseo.it

– “Ateatroragazzi” laboratori e spettacoli gratuiti, prenotazione obbligatoria.

– “Appuntamenti al tramonto” Biglietti: intero € 10,00, ridotto € 8,00.

Sarà possibile accedere alla prenotazione attraverso il form pubblicato sulla pagina facebook (@CinemaEsperiaBastia) e sul sito del cinema (www.cinemaesperiabastia.it ).