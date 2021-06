Centri estivi e i nidi estivi comunali, iscrizioni da lunedì 7 giugno

Anche quest’anno il Comune di Bastia Umbra, Settore Servizi alle persone e politiche scolastiche, ha organizzato i centri estivi e i nidi estivi comunali. L’Assessorato già da diversi anni attua degli interventi a sostegno dei genitori lavoratori e contemporaneamente intende assicurare ai bambini e alle bambine delle esperienze ludiche e ricreaative, rivolgendosi ad una fascia di età dai 12 mesi ai 36 e dai 4 ai 6 anni.

Il personale impiegato è qualificato con esperienza decennale nel settore.

L’offerta formativa è la seguente:

Nido estivo “Piccolo Mondo”, presso il Nido Comunale Piccolo Mondo in Via Pascoli 12, e/o Nido estivo “L’Albero degli Gnomi”, presso il nido Comunale L’Albero degli Gnomi, Via Atene 74, per bambini dai 12 ai 36 mesi – dal 12 luglio al 13 agosto – dal lunesì al venerdì ore 7.45 -14.30.

Centro estivo “La banda Marmocchi”, presso la scuola dell’Infanzia G.Pascoli, Via pascoli 14 e/o Centro Estivo “La banda Marmocchi – Borgo”, presso la scuola dell’Infanzia Umberto Fifi, Via trentino Alto Adige 1, per bambini dai 4 ai 6 anni – dal 5 luglio al 13 agosto – dal lunedì al venrdì ore 7.45 – 14.30.

L’orgnizzazione dei nidi e centri estivi tiene conto della normativa vigente in materia anti covid-19.

Le iscrizioni possono essere effettuate a partire dal lunedi 7 giugno 2021 scaricando l’apposita modulistica allegata (un modello di iscrizione per i nidi estivi ed uno per i centri estivi).

La stessa debitamente compilata e firmata, con allegato documento d’identità, deve essere spedita via MAIL al seguente indirizzo: centriestivi@comune.bastia.pg.it , indicando nell’oggetto della mail: cognome nome – centri estivi 2021.

L’assessore Daniela Brunelli augura a tutti i bambini/e di vivere serenamente questa esperienza ludico ricreativa estiva, utile per riappropriarsi di momenti di socialità e di svago, un aiuto per i genitori che lavorano e che possono contare sull’assistenza dei figli minori con personale specializzato e competente, il tutto nel rispetto delle normative Anti Covid.

Per ulteriori informazioni tel. 0758018284 – 0758018298 – 0758018335- 075/8018220