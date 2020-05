Successo per Il Maggio dei Libri a Bastia Umbra

L’edizione speciale che ha avvicinato tanti lettori e tanti bambini con tanti appuntamenti in diretta facebook dalla Biblioteca Comunale Alberto La Volpe. Grazie all’Amministrazione Comunale, a Sistema Museo, al Settore Cultura continua domani 21 maggio alle ore 17 “Leggimi perché mi fa bene”, Giovedì 28 maggio sempre alle ore 17 “Leggimi perché così conosco il mondo”, due appuntamenti per i bambini da zero a 6 anni con Nati per Leggere.

Sabato 30 maggio ore 17.00, “LA FILASTROCCA DEL BUONGIORNO” la premiazione del concorso di filastrocche 100 anni Rodari. Sabato 6 giugno ore 16.00 La mia strana primavera 2020, STORIE da COndiVIDere. Tutti i giorni dalle 15.30 linea diretta con la Biblioteca Comunale Alberto La Volpe, le bibliotecarie rispondono dando consigli sui libri, aiutando nelle ricerche, nelle letture per bambini.

Tel. 075 800 53 25

INFO bibliotecabastia@sistemamuseo. it