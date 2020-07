Chiama o scrivi in redazione

Cori Virtuali 2020, Associazione Corale di Bastia tra i primi classificati

L’Associazione Corale Città di Bastia ha conseguito un risultato eccellente in occasione del concorso “Cori Virtuali 2020” indetto dall’ ARCUM.

La classifica è la seguente:

1° classificato Libercantus

2°classificato ex aequo Joyful Singing Choir e Polifonica Pievese

3°classificato ex aequo Coro Città di Bastia, Coristi a priori, Schola Cantorum Abbatini

Il concorso ha messo a confronto le maggiori realtà corali del territorio umbro, 13 cori partecipanti e 19 video inviati.

Il video, creato per tenere unito il gruppo durante il periodo di quarantena e per proseguire l’attività, è stato poi presentato per il concorso.

Un ennesimo successo per il Coro Città di Bastia che con sorpresa e gratificazione vede premiato un lavoro che mai era stato fatto prima rinnovando così l’interesse e l’entusiasmo a fare musica insieme. (Comunicato dall’Ass. Corale Città di Bastia)

L’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra si congratula con la Presidente, il Direttivo e i componenti dell’Associazione per il prestigioso risultato ottenuto, un ulteriore successo che si aggiunge ad un consolidato percorso di luminosi traguardi che onora la nostra città.