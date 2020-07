Venerdì sotto le stelle, a Bastia al via la serie di eventi

A partire da Venerdì 10 luglio prenderà il via, come previsto dal programma di iniziative R-Estate a Bastia, la serie di eventi dal titolo “Venerdì sotto le stelle” che si protrarranno fino al 30 agosto. I bar ed i ristoranti del territorio organizzeranno aperitivi e cene all’aperto per offrire ai frequentatori della città prelibati menù e degustazioni accompagnate da animazione e intrattenimento musicale, il tutto nel rispetto delle norme che regolano questa delicata fase del Covid 19.

Per l’occasione saranno chiuse al traffico dalle ore 18,00 Piazza Mazzini e Via Garibaldi, e progressivamente, dalle 19.30 Via della Rocca, Via Torgianese fino all’incrocio direzione Poste e via dell’Isola Romana; il pedonale si protrarrà fino alle ore 24,00.

Le attività commerciali potranno prolungare l’orario di apertura. La manifestazione è curata dalle associazioni Confcommercio, Confesercenti, Fipe, in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra.

Nella stessa serata di Venerdì 10 LUGLIO dalle ore 20.00 alle 22.00 sarà il cuore del centro storico ad ospitare l’iniziativa della Biblioteca Comunale “In notturna”, in piazza Umberto I°, nello spaantistante all’Auditorium S.Angelo Per info bibliotecabastia@sistemamuseo.it

In tutte le manifestazioni si raccomanda alla cittadinanza il pieno rispetto della normativa COVID con il mantenimento del distanziamento fisico e laddove questo non sia possibile, l’utilizzo delle mascherine. Tutti confidano in una assunzione di responsabilità individuale e collettiva.

Ricordiamo inoltre che domenica 12 luglio si svolgerà la Fiera d’estate organizzata dall’associazione “L’arte e la terra”. Tale manifestazione interesserà la piazza centrale, via Veneto, Via Roma.