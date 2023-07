Tributo a Lucio Battisti, Adriano Celentano e Zucchero

Tributo a Lucio Battisti, Adriano Celentano e Zucchero. Tre grandi concerti questa settimana nel programma di Bastia Estate a colori in Piazza Mazzini dalle 21.15. Bellissima musica nella calda estate bastiola. Si inizia il 27 luglio con No Name Band omaggio a Lucio Battisti a cura della Pro Loco di Bastia Umbra in collaborazione con il Comune. Un concerto con i grandi successi di Lucio Battisti ma anche food truck con i prodotti del territorio per cenare e stare insieme prima del concerto.

Il 29 luglio si continua con la grande musica dedicata ad Adriano Celentano con Maurizio Schweizer, la cui somiglianza fisica e vocale accende lo spettacolo “Il Re degli Ignoranti”. Non solo divertimento ma emozioni con la tribute band di livello internazionale, dedicata allo show man italiano amatissimo da un pubblico di tutte le età. Si continuerà il 30 luglio con la musica di Abraxas Band in un tributo a Zucchero, forte la voce di Alessio Nulli che ha interpretato Zucchero Fornaciari nel film sulla vita di Andrea Bocelli – La musica del silenzio.

Oltre a tanta bellissima musica il 27 luglio presso i giardini di Villaggio XXV Aprile, dalle 18.00 alle 19.30 continuano gli appuntamenti per i bambini, Land art nel parco, un laboratorio artistico ispirato al movimento della Land art, che ricerca forme creative di dialogo e contatto con la natura, per realizzare installazioni temporanee fatte con materiali di riciclo, forme, colori e fantasia per omaggiare la nostra Madre Terra.

Evento organizzato da FARE cooperativa sociale, a cura di Cristiano Schiavolini e con il sostegno del Comune di Bastia Umbra

Tutto il programma: www.visitbastiaumbra.it