E’ morto Ezio Degli Esposti, il “nonno volante”, papà di Catia

E’ morto Ezio Degli Esposti – E’ morto Ezio Degli Esposti. La notizia è arrivata in redazione come un colpo inatteso. Era malato sì, ma era un highlander e e come tale sembrava a tutti un immortale. Scrissi di lui tanti anni fa quando, con un coraggio pari a nessuno – aveva già “anta anni” – decise di lanciarsi con il paracadute. Le pagine che ospitarono quel mio scritto erano quelle del Corriere dell’Umbria. A quei tempi il web non la faceva ancora da padrone e trovare traccia di quello scritto ora, online, è praticamente impossibile.

Coraggioso come pochi lo decise e lo fece. Ma la sua vita è stata sempre legata allo sport e alla attività socio economica di Bastia Umbra.

«Per me – scrive la figlia Catia, candidata sindaco per la città – è stato una guida e un riferimento costante … ho sperato sino all’ultimo che ce la potesse fare. Domenica voleva venire alla mia presentazione ma non è stato in grado di poterlo fare…».

Ezio avrebbe compiuto 90 anni il 24 di settembre prossimo.

Le più sentite condoglianze dalla Redazione di Umbriajounal.com e di Bastia Oggi.

«Per me era un grande caro amico, Ezio…resterà scolpito nei cuori e nella mente di chi gli ha voluto bene». Marcello Migliosi