Agriumbria 2024, successo affari e festa popolare settore agricolo

Agriumbria 2024 – Nel corso delle giornate di venerdì e sabato, oltre 60 istituti scolastici agrari provenienti da tutta Italia si sono riuniti per partecipare ad Agriumbria, la nota manifestazione dedicata all’agricoltura italiana. La presenza di 40 pullman di gruppi organizzati, che si sono accreditati per l’evento, ha confermato l’importanza e la rilevanza di questa fiera.

Agriumbria, che si caratterizza per la sua doppia vocazione di affari e festa popolare, rappresenta un evento unico nel suo genere nel settore agricolo, secondo quanto affermato dagli operatori presenti. Le due anime dell’evento, che si traducono in numeri significativi e in una proposta commerciale di alta qualità, ne fanno un grande successo. Stefano Ansideri, presidente di Umbriafiere Spa, ha espresso la sua soddisfazione per l’evento, definendolo il punto di incontro per coloro che sono interessati all’evoluzione dell’agricoltura e alla ricerca di un equilibrio tra l’uomo e la terra.

Durante i tre giorni di manifestazione, si sono svolte discussioni e sono state presentate proposte di alto livello da parte delle associazioni di categoria, delle istituzioni e degli enti partner dell’evento. Agriumbria rappresenta un’opportunità unica per le imprese agrozootecniche di mostrarsi direttamente alle famiglie e ai consumatori, senza alcuna mediazione. La presenza sia del pubblico specializzato che dei consumatori finali nello stesso spazio è considerata una caratteristica unica e fonte di grande soddisfazione per gli organizzatori.

A differenza delle edizioni precedenti, dove il pubblico non specializzato si concentrava principalmente nella giornata di domenica, l’edizione del 2024 ha registrato una presenza significativa fin dalla prima giornata. Il presidente Ansideri ha ringraziato lo staff di Agriumbria, le imprese e le aziende che hanno dato fiducia all’evento e ha espresso l’auspicio che nel 2025 si possano trovare soluzioni per ospitare tutte le imprese che desiderano partecipare ma che attualmente sono limitate dagli spazi disponibili.

I dati parziali confermano un’affluenza importante, che dovrebbe almeno eguagliare quella dell’edizione del 2023, con oltre 85.000 presenze. Agriumbria si conferma come la fiera più grande del Centro-Sud Italia nel settore agricolo e un punto di riferimento nazionale nel comparto zootecnico.

L’importanza di Agriumbria è riconosciuta ampiamente dagli operatori italiani, che trovano in questa manifestazione il luogo ideale per accordi, contratti e sinergie. Numerose persone provenienti da tutte le regioni italiane, in particolare dal Centro-Sud, si sono riversate nel polo fieristico di Bastia Umbra sin dalle prime ore di domenica. Oltre agli operatori del settore, molte famiglie con bambini hanno invaso le corsie degli animali, in particolare quelle dedicate ai bovini, come da tradizione.

Agriumbria 2024 si conferma dunque un successo straordinario che unisce l’aspetto economico degli affari agricoli alla dimensione festosa e partecipativa, creando un ambiente ideale per la promozione e lo sviluppo del settore agricolo italiano.