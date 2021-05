Incidente, scontro tra due auto a Villaggio XXV Aprile a Bastia, un ferito

Incidente stradale in via Monte Vettore, all’altezza di via del Mec a Bastia Umbra. Un’Audi A3 e una Mini si sono scontrate, all’incrocio tra le due vie. E’ successo poco prima delle ore 19, di sabato 22 maggio. Il conducente della prima auto ha riportato ferite ed è stato trasportato al pronto soccorso con un’ambulanza del 118.

Sul posto per i rilievi è arrivata la Polizia locale di Bastia Umbra al seguito del Maggiore Carla Menghella. La Mini – secondo quanto appreso – proveniva da Via del Mec, dove c’è il percorso verde, per immettersi su via Monte Vettore, verso destra in direzione Bastiola, quando si è scontrata con l’Audi che sopraggiungeva da sinistra.

Inevitabile l’impatto. Quest’ultima è finita contro il palo, provocando l’apertura dei due airbag frontali. L’incidente ha attirato l’attenzione dei residenti che si sono riversati in strada. E sono proprio loro, i cittadini di Villaggio XXV Aprile, a chiedere con insistenza al Comune di Bastia Umbra la realizzazione di una rotatoria in questo punto e che si rifaccia la segnaletica orizzontale, perché – a loro dire – ‘non si vede più niente e non si capisce se c’è un incrocio o meno’. Quel punto non è nuovo a simili incidenti.