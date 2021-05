Area4 palestra, aprire per ripartire, lo sport è salute

LO SPORT E’ SALUTE, afferma Barbara Carli, Delegato ANIF EUROWELLESS UMBRIA, Amministratore Area4 palestra. Dopo un così lungo periodo di chiusura, continua nell’intervista Barbara Carli, si è compreso chiaramente che lo Sport è parola determinante nella qualità della vita e del benessere.

Partecipando, come delegato ANIF Umbria, al convegno organizzato da ANIF, Rimini Wellness e Confindustria, il concetto è stato ribadito con forza.

Spunti di riflessione su ciò che è successo in questo lungo periodo di chiusura del mondo sportivo e soprattutto analisi di quanto non è stato fatto rispetto al nostro settore.

Alla domanda se sia stato giusto chiudere questi luoghi “sportivi” o si sarebbe potuto procedere diversamente, sottolinea Barbara Carli, Guido Rasi scienziato ex direttore dell’EMA, l’Agenzia Europea del farmaco, oggi impiegato nella formazione di medici e operatori sanitari con Consulcesi, ha risposto – questi luoghi non sono stati sufficientemente valutati, non ci sono dati attendibili, non vedo un valore aggiunto sotto il profilo del rischio”

Le parole del prof. Rasi, evidenzia Barbara, mi rendono piena di orgoglio ma al tempo stesso mi fanno nascere una domanda: se lo sport è per la salute, chiunque ha un centro sportivo ha in primis la salute delle persone, va da sé che la sicurezza è il focus principale delle palestre e dei centri sportivi.

Lo sport proprio per la sicurezza e la salute deve essere messo sullo stesso tavolo di tutti gli altri settori.

L’ attività motoria diventa prevenzione naturale e strumento per innalzare le difese; stile di vita sano, equilibrato, attento a scegliere la giusta dose di nutrimento e la giusta dose di movimento.

STAR BENE CONVIENE A TUTTI…. Stato, Imprese, Persone.

Fare attività fisica è un Bene Sociale e Culturale.

Il rilancio economico del territorio passa anche per il rilancio degli eventi sportivi.

Barbara Carli pone l’accento su Puntiamo sulla qualità; questo periodo ci ha permesso di fare grandi passi avanti, grandi miglioramenti anche come imprenditori.

Oggi, come AREA4, siamo pronti a ripartire, più forti di prima e soprattutto sostenuti dalla consapevolezza che si è diffusa in modo capillare: il rilancio del nostro settore e di tutto ciò che può fare per sostenere un graduale ritorno ad uno stato di benessere più diffuso passa dalla COMUNICAZIONE di messaggi che riportino fiducia e senso di SICUREZZA a quanti ritorneranno a frequentare i centri sportivi.

La SICUREZZA è il focus principale delle palestre e dei centri sportivi.

Pensare che questi luoghi non siano capaci di garantirla è una contraddizione in termini.

Ciò che supporta salute e benessere è per ciò stesso anche capace di garantire la sicurezza.

Barbara Carli rimarca che, tutto il team di AREA4 ha continuato ad allenarsi; si è vissuto il distacco e nuovi scenari, umani, tecnici e strutturali.

Dopo questo lungo anno di chiusura non vuole tornare come prima, ma ci siamo detti dobbiamo andare oltre!

Cos’è questo oltre? Dice Barbara

Una nuova visione del benessere, un nuovo modo di intendere il prendersi cura di sé.

Area4 palestra riparte insieme a tutte le palestre italiane che in questo difficile e lungo periodo sono riuscite a rimanere in piedi benché bloccate nella propria attività.

E’ importante restituire centralità allo sport, riconoscendo ad esso un ruolo fondamentale ed indispensabile per garantire lo sviluppo ed il benessere di ogni individuo.

Abbiamo studiato cose nuove e riguardato i vecchi corsi, le cose già note alla luce dell’esperienza e della realtà di oggi; lo scambio di idee, la contaminazione dei saperi ha portato frutto!!!

Evidenzia Barbara Carli, come in questo periodo i rapporti umani si sono rinsaldati nel team e con i clienti, cuciti come un tessuto familiare pronto ad arricchirsi di nuovi ingressi e nuovi volti a cui offrire professionalità e sorrisi.

Vi aspettiamo tutti ad AREA4, l’invito a conclusione dell’intervista con Barbara Carli Amministratore Area4 palestra

